„Ashleigh dokazuje, že je právem nejlepší na světě a pořád se zlepšuje,“ ocenila česká tenistka Bartyovou, která k nadšení domácího publika ovládla jejich čtvrtfinálový duel 7:6 a 6:2. Hlavně první set nabídl skvělou podívanou. Agresivně hrající Kvitová několikrát promeškala šanci jít do vedení, v napínavém tiebreaku dokonce měla setbol.

„Bylo to pořádná bitva,“ uznala Češka. Jak bývá jejím zvykem, hrála na hraně rizika a tlačila výměny do zakončení, na druhé straně kurtu však stála dokonale připravená soupeřka. „Udělala jsem všechno správně, trefovala jsem lajny. Nevím, jak mi to vždycky vrátila,“ vrtěla hlavou dvojnásobná grandslamová šampionka.

S Bartyovou prohrála už počtvrté v řadě. Naposledy ji dokázala porazit přesně před rokem právě ve čtvrtfinále Australian Open. Odveta vyšla domácí tenistce. „Petra ze sebe vždycky vydá to nejlepší. Navíc má stále úsměv na tváři, bez ohledu na výsledek,“ svěřila se velká naděje australských fanoušků.

Čerstvá energie

Kvitová se netajila zklamáním z vyřazení, celkově však své vystoupení na prvním grandslamu sezony hodnotila pozitivně. Lépe ostatně v Melbourne dopadla jen dvakrát v kariéře: loni hrála finále a v roce 2012 postoupila do semifinále.

„Cítím novou energii. Jsem ráda, že se zlepšuju v různých drobnostech, což je pro mě dost důležité. Doufám, že se to v budoucnu projeví,“ řekla Kvitová. Po turnaji pravděpodobně vypadne z první desítky žebříčku WTA (obhajovala hodně bodů z loňska), věří ale, že v dalším průběhu sezony se její zlepšení naplno projeví.

Tradičně hodně je český tenis vidět v dámské čtyřhře. V deblovém semifinále je už dnes v brzkých ranních hodinách našeho času na programu ze tří čtvrtin české semifinále. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou se v něm utkají s nasazenými jedničkami Barborou Strýcovou a Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. „Alespoň bude ve finále zas nějaká Češka. Je vidět, že je nás hodně,“ poznamenala Siniaková.