Česká tenistka Petra Kvitová získala jubilejní třicátý titul na okruhu WTA. V Miami za 102 minut zdolala Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 7:6 a 6:2. Má tak jistotu, že se vrátí do první desítky světového žebříčku.

Petra Kvitová | Foto: Deník/Jan Pořízek

Třiatřicetiletá Kvitová postoupila do finále v Miami jako třetí nejstarší hráčka v historii po Chris Evertové a Sereně Williamsové. Vítězný finálový zápas, kterému přihlížel i bývalý legendární boxer Mike Tyson, znamenal vylepšení bilance finálových zápasů na 30-11.

„Miluju hrát finále. A miluju trofeje. To je to, co na tenise miluju nejvíc. Hru samotnou, boj. I mentální stránku, když musíte přemýšlet, co byste měli hrát, co neměli,“ vyznala se Kvitová.

„Beru jako velké pozitivum, že stále můžu hrát s těmi nejlepšími. Jsem hrdá na to, že i ve svém věku můžu vyhrávat velké turnaje,“ pochvalovala si po finálové bitvě.

Finále z Kazaškou Rybakinovou rozhodl tie-break prvního setu, ve kterém rodačka z Bílovce odvrátila pět setbolů a vyhrála ho po strhujícím průběhu 16:14. „Tie-break rozhodl celý zápas. Byl nejdelší v mé kariéře, ale nějak jsem to zvládla. Na jeho začátku měla (Rybakinová) tolik es, že jsem ani nemohla hrát,“ líčila Kvitová.

Povedené období

Po úspěšné druhé polovině loňské sezóny nabrala dvojnásobná wimbledonská šampionka do tenisu druhý dech. Výborné období potvrdila už na turnaji v Indian Wells, kam došla do čtvrtfinále. „Hrála jsem už tolik finále… Vím, že je můžu hrát dobře bez ohledu na to, proti komu se postavím. To pro mě bylo moc důležité vědět. Zkušenosti hrály velkou roli,“ řekla svěřenkyně Jiřího Vaňka, se kterým je zasnoubená.

„Jsem opravdu šťastná. A taky hodně vyčerpaná, je těžké čelit mladým holkám. A taky únavné,“ dodala Kvitová.

I přes úspěšné období a posun do elitní desítky ženského žebříčku WTA Kvitová nehodlá měnit svá tenisová očekávání. „Nemám žádné cíle. Mým cílem bylo vždycky mít jeden titul v sezoně, takže už mám splněno,“ usmála se po finále viditelně spokojená Kvitová.