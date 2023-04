Ve třiatřiceti letech už ji mnozí odepisovali, česká tenistka Petra Kvitová ale triumfovala v Miami a zapsala jubilejní třicátou výhru na okruhu WTA. Poprvé od září 2021 se navíc posunula do první desítky žebříčku nejlepších hráček „Před finále mi bylo řečeno, že bych se vrátila do TOP 10, a bylo to pro mě překvapení, když jsem to slyšela. Návrat do desítky je bonus k trofeji. Tohle neřeším, ale je to samozřejmě hezké,“ rozpovídala se Kvitová po návratu do Česka.

Tenistka Petra Kvitová s trofejí za vítězství na turnaji v Miami | Foto: ČTK

„Třicátý titul byl hezký, vážím si, že jsem třicítku urvala. Turnaj byl skvělý a určitě těžký. Upřímně jsem nečekala, že bych mohla hrát až tak dobře. Nevím, jestli to trenéři a lidi okolo vůbec čekali. Odehrála jsem skvělý turnaj a dopadlo to nejlépe, jak mohlo,“ ohlédla se Petra Kvitová za turnajem v Miami.

Právě ten v minulosti nepatřil právě mezi její oblíbené štace v tenisovém kalendáři. „Ani Indian Wells, ani Miami nepatřilo k mým oblíbeným turnajům. I v Indian Wells jsem ale zahrála dobře, byla to dobrá příprava na Miami. Odehrála jsem tam skvělý turnaj, dodalo mi to sebevědomí do dalších zápasů,“ popisuje Kvitová.

„Je pravda, že Miami mi nikdy nesedělo kvůli počasí. Je tam dusno a vedro a kvůli astmatu mi to nesvědčilo. Urvala jsem to asi tím, že jsem hrála hodně dvousetových zápasů. Celé se to dobře sešlo. Hodně mi fungoval servis a na tom to bylo celé postavené,“ dodala česká tenistka, která za další trofej dostala od svého týmu, agentury a tenisového klubu Sparta Praha dort se třiceti svíčkami.

„Je to neskutečné. Přišlo mi, že bylo neskutečné už to, když mi bylo třicet. Třicet titulů je krásných, určitě je to hezčí než 29. Jsem ráda, že to je kulaté a že to začíná trojkou,“ usmívala se vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014.

Pro její pohodu se ukázalo jako velmi důležité i speciální nastavení tréninků, které nejsou tak intenzivní jako v případě jiných tenistek.

„Kdybych trénovala trochu víc, tak bych třeba měla trochu víc trofejí. Já ale vždycky byla taková, že potřebuju chuť do tenisu. Zápasy mě baví, tréninky zase tolik ne. Jsem ráda, že když trenér vidí, že mě to už nebaví, tak mi řekne, ať si odpočinu. Bylo to tak i během turnaje,“ prozrazuje Kvitová.

Ta na kurtech v USA opět připomínala tu tenistku, která v minulosti vyhrávala jednu trofej za druhou. Mezi lidmi už se přitom spekulovalo o konci její kariéry. V Miami to ale opět byla ta česká lvice, která se nahlas povzbuzuje a kterou všichni znají.

„Čím to bylo? To nevím. Ale křičela jsem hodně, bolelo mě potom v krku. Asi jsem to prostě chtěla. Tak bych to shrnula. Měla jsem období v kariéře, kdy jsem si říkala, jestli tam ta lvice ještě je, nebo ne. Občas se objevila a pak se zase utlumila. Teď tam byla celý turnaj. Nevím proč, ale nevadilo mi to. Některé fotky sice vypadají strašně, ale jinak dobré,“ vypráví se smíchem česká tenistka.

Podle všeho se tedy její odchod do důchodu ještě neblíží. „Ani já sama nevím. Beru to spíš týden za týdnem, měsíc za měsícem. Vůbec nevím, co bude. Až se to jednou bude dít, tak se to dozvíte. Neřekla bych, že tahle trofej něco v mé hlavě extra změní. Vím, že můžu soupeřit s nejlepšími, ale záleží také, jak dlouho vydrží tělo. Zatím fakt nevím,“ krčí rameny Kvitová.

Před sebou má každopádně velmi nabitý program. Nyní se chystá do německého Stuttgartu a posléze do Madridu a Říma. Chybět by pak neměla ani na slavném Wimbledonu.

„Je teprve duben, takže je příjemné už mít takovou trofej. Jirka (trenér Vaněk) vždycky říkal, že aspoň jednu trofej za sezonu, takže už mám splněno. Je to ale motivace do další práce. Antuková sezona je náročná a bude o delších výměnách. Už v Miami jsem je ale předvedla a dokázala jsem si, že na to mám. Na trávu se těším o to víc,“ hlásí Kvitová před zbytkem sezony.