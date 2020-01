„Pekelně jsem si to zavařila,“ pousmála se Kvitová v rozhovoru pro české novináře. Loni v lednu se jí totiž dařilo skvěle: vyhrála turnaj v Sydney a na Australian Open protančila až do finále. „Na druhou stranu je to dobrá věc. Finále grandslamu se nehraje každý týden, obhajoba je příjemná záležitost.“

Rodačka z Fulneku strávila vánoční svátky doma s rodinou. „Podle dárků jsem asi byla hodná,“ pochlubila se dvojnásobná wimbledonská šampionka. Nejcennějším dárkem pro ni však byl čas strávený s nejbližšími. „To bylo nejvíc, protože pořád cestuju, a není tak čas se vídat,“ zavzpomínala na chvilky u vánočního stromku.

Zatímco první polovina loňské sezony vyšla Kvitové náramně, ve druhé půlce roku se spíš trápila. Sužovala ji bolest zraněného předloktí, nemohla naplno trénovat a hrát. Dobrá zpráva je, že během zimní přípravy (s novými kondičními trenéry) už loket nezlobil. Jediným zádrhelem byla předvánoční viróza.

Tenistky čeká olympiáda

Rok 2020 bude pro elitní tenistky nebývale náročný. Kromě tradičních vrcholů, kterými jsou grandslamy, je letos na programu také olympiáda. Kvitová se netají tím, že pokud bude zdravá, ráda by do Tokia jela. Před čtyřmi lety v Riu vybojovala bronz ve dvouhře. „Navíc úžasná byla celá atmosféra her díky společnosti všech sportovců. Byla by škoda, kdybych to nezažila ještě jednou,“ řekla Kvitová.

V dubnu se navíc bude hrát finále Fed Cupu, tentokrát ve staronovém formátu jako týdenní turnaj pro dvanáct národních týmů v Budapešti. „Jsem zvědavá, jaké to bude. Není to od nás daleko, takže když už to není v České republice, tak ať fanoušci přijedou a podpoří nás,“ těší se Kvitová, která byla u všech šesti českých fedcupových triumfů v současné éře.