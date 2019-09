„Chci to zvládnout, abych mohla odjet do Šen-čenu,“ prohlásila světová sedmička na prostějovské akci Hledáme nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu.

Jak jste si naplánovala asijskou šňůru?

Jsou v ní turnaje ve Wu-chanu a Pekingu. Odlétám příští týden. Sezona se rozjela velmi dobře, bohužel ale zdraví nevydrželo a od té doby se s ním trochu potýkám. Jsem ale ráda, že můžu hrát aspoň na nějaké úrovni.

Během US Open, kde jste vypadla ve druhém kole, zaznělo, že nemůžete kvůli poraněnému svalu na levém předloktí trénovat tolik, kolik by bylo potřeba. Změnila se situace k lepšímu?

Je to pořád na podobné úrovni. Už je konec sezony a kvůli ruce už to nechci nějakým způsobem hrotit. Dělám všechno pro to, aby ruka vydržela a já sezonu dohrála. Trénuji, co mi ruka a tělo dovolí. Ale myslím, že jsem typ hráče, který nepotřebuje zase tolik trénovat. Na to tak trošku i spoléhám.

Myslíte na účast na závěrečném Turnaji mistryň?

Chtěla bych se o to porvat. Chci to zvládnout, abych mohla odjet na Turnaj mistryň do Šen-čenu, ale když to nevyjde, tak to nevyjde. Zdraví je na prvním místě.

Získala jste větší nadhled a neděláte z proher vědu?

Nadhled přišel postupně. Je to určitý vývoj kariéry a života, ve kterém se toho odehrálo spoustu. Teď už se na to asi dívám trochu jinak než v době, kdy byl tenis pro mě alfou a omegou celého života. Nechci se z proher nějak hroutit. Jsem už o pár let starší a beru to trošku jinak. Tenis není to jediné, co v životě mám.

Přesto, je vaším cílem ještě minimálně jednou dosáhnout na grandslamový titul?

V momentální situaci je to hrozně těžké. Když se podíváte na ženský tenis, tak tam je spousta nových tváří a vítězek grandslamů. Opravdu nikdy nevíte, kdo zrovna grandslamový turnaj vyhraje. Na druhou stranu šance je pro všechny stejná a já věřím, že i pro mě.