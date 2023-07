Narážky na konec kariéry? Já jsem taky jako ženská zvědavá, smála se Kvitová

Zdálo se, že by mohla ve 33 letech usilovat o třetí wimbledonský titul. Česká tenistka Petra Kvitová táhla na trávě šňůru osmi vítězství, v Berlíně dokonce získala jednatřicátou trofej. Jenže v All England Clubu to neklaplo, došla jen do osmifinále. Po vyřazení tak musela čelit otázkám na svoji budoucnost.

Petra Kvitová | Foto: Profimedia