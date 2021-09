Plíšková končí na US Open ve čtvrtfinále. Neměla jsem moc šancí, přiznala

ČTK





Tenistka Karolína Plíšková skončila na grandslamovém US Open ve čtvrtfinále. Turnajová čtyřka prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka dvakrát 4:6. Letošní finalistka Wimbledonu Plíšková dohrála v New Yorku ve čtvrtfinále potřetí v kariéře; stejně dopadla v letech 2017 a 2018. Jejím maximem na US Open je finále z roku 2016.

Česká tenistka Karolína Plíšková ve čtvrtfinále US Open. | Foto: ČTK

Na dvorci Arthura Ashe se Plíškové nedařilo na returnu. V utkání se Sakkariovou neměla ani jeden brejkbol a se soupeřkou výborně hrající od základní čáry prohrála na vítězné údery 14:23. V každém setu přišla jednou o servis a duel se sedmnáctou nasazenou ztratila za hodinu a 22 minut. Dál už to nešlo. Vyčerpaná Krejčíková končí ve čtvrtfinále US Open Přečíst článek › "Samozřejmě jsem zklamaná, ale neměla jsem to ve svých rukou. Nedostala jsem skoro žádnou šanci při jejím servisu, což mě trochu štvalo, protože se mi to moc nestává. Moje podání fungovalo jakž takž. Nepodala jsem výkon na nejlepší úrovni," řekla devětadvacetiletá Plíšková. Pliskova power ? pic.twitter.com/I5LD4JKeUc — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021 "Vím, že má formu. Ale koukala jsem, jak do toho šla. Někdy mívá pasivnější chvilky, ale dneska se neobjevila žádná. I při mečbolu byla agresivní, hrála velmi rychle. Neměla jsem moc šancí, abych se dostala ke své hře, za což zaslouží kredit," chválila Plíšková soupeřku. Sakkariová na letošním US Open vyřadila už třetí Češku. Před Plíškovou si poradila ve druhém kole s Kateřinou Siniakovou a ve třetím s desátou nasazenou Petrou Kvitovou. Zdroj: Youtube Plíšková vypadla ve čtvrtfinále stejně jako o den dříve Barbora Krejčíková a pro Češky tak turnaj ve dvouhře skončil. Jedinou českou vítězkou dvouhry zde zůstává Hana Mandlíková z roku 1985. Martina Navrátilová uspěla čtyřikrát, ale v letech 1983-84 a 1986-87 hrála pod vlajkou USA. Zhrzení sázkaři vyhrožují na US Open hráčkám smrtí, problémy měla i Vondroušová Přečíst článek › Na grandslamech se letos Češkám dařilo. Na Australian Open hrála Karolína Muchová semifinále, poté Krejčíková senzačně ovládla antukové Roland Garros a Karolína Plíšková se dostala do finále Wimbledonu. Navíc na olympiádě v Tokiu získala stříbro Markéta Vondroušová. Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021 S turnajem se v New Yorku rozloučily také poslední Češky ve čtyřhře. Marie Bouzková a Lucie Hradecká podlehly ve čtvrtfinále ve třech setech pátému nasazenému kanadsko-brazilskému páru Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.