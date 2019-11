Jedna hráčka si ale i v téhle bouři zaslouží titul „paní Spolehlivá“. Její forma nezná nervní výkyvy nahoru a dolů. Za všech okolností ji zdobí stabilní výkony, koncentrovaný herní projev, neuvěřitelná stálost výsledků. Ano, řeč je o Karolíně Plíškové, která rok 2019 zakončuje jako světová dvojka.

„Sezonu hodnotím pozitivně, druhá jsem ještě neskončila,“ řekla Plíšková v rozhovoru pro Radiožurnál na Turnaji mistryň v Šen- -čenu. Na něm postoupila (potřetí v řadě) do semifinále, v něm ale nestačila na světovou jedničku a pozdější šampionku Ashleigh Bartyovou. „Bylo to fakt o kousek,“ posteskla si.

Prostor ke zlepšení

Česká ranařka se letos na okruhu WTA probila pětkrát do finále a získala čtyři tituly. Cenný byl také postup do semifinále Australian Open. Na ostatních třech grandslamech ovšem nepřešla přes čtvrté kolo a na svůj první velký titul tak stále čeká. Plíšková si to uvědomuje: na jednu stranu ji zdobí stabilní výkonnost, na stranu druhou se jí často nedaří zvítězit ve vyrovnaných duelech s elitními soupeřkami.

Třeba letos jen čtyřikrát porazila hráčku z top ten (když nepočítáme klání s Biancou Andreescuovou v Šen-čenu, který Kanaďanka skrečovala).

„Některé turnaje se samozřejmě daly odehrát lépe. Myslím, že jsem měla smůlu na velké zápasy, protože spoustu z nich jsem mohla vyhrát,“ ohlédla se Plíšková. „Možná zkusím na příští rok pro těžké zápasy něco změnit. Nějak se připravit, zkusit zahrát v určitých momentech jinak,“ přemítala.

A co trenérka?

Otázkou je, zda u toho bude pokračovat současná trenérka české hvězdy Conchita Martínezová. Plíšková si sice spolupráci s bývalou skvělou španělskou tenistkou pochvaluje, zároveň ale přemýšlí o dalších variantách.

„Byl to dobrý rok, takový solidní, žádné extra výkyvy, takže práce, kterou jsme společně udělaly, se vyplatila,“ řekla Plíšková. „Určité věci ale chci zlepšit. Během dalších pár dnů to vyřešíme, zatím žádné ukvapené závěry nedělám,“ dodala světová dvojka.





Strýcová po životní sezoně ještě nekončí



Poprvé v kariéře zakončuje sezonu jako světová deblová jednička. Třiatřicetiletá Barbora Strýcová má za sebou skvělý rok, v němž mj. vyhrála čtyřhru na Wimbledonu a ve dvouhře tam senzačně prošla až do semifinále.



Spolu se svou tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej chtěly rok 2019 vyšperkovat titulem z Turnaje mistryň, v deblovém finále však prohrály s obhájkyněmi titulu Tímeou Babosovou a Kristinou Mladenovicovou. „Hrály extrémně dobře, vůbec k ničemu nás nepustily,“ uznala Strýcová.



V minulosti několikrát naznačila, že po sezoně ukončí kariéru, toto rozhodnutí se však odkládá na neurčito. V lednu chce odletět na turnaje v Austrálii a pak se prý uvidí. „Také záleží na tom, jak se budu cítit fyzicky, tělo už se ozývá,“ řekla Strýcová. A nevyloučila ani případný start na olympiádě v Tokiu, kde by obhajovala bronz z Ria.