Karolína Plíšková prohrála ve svém úvodním vystoupení na tenisovém Turnaji mistryň v Šen-čenu s Ukrajinkou Elenou Svitolinovou 0:2 na sety. Po prvním setu, který skončil až po maratonském tie-breaku (12:14), prohrála druhou sadu 4:6.

Česká tenistka Karolína Plíšková. | Foto: Redakce

Plíšková se se Svitolinovou naposledy utkala právě na Turnaji mistryň před rokem, tehdy ukrajinská tenistka vyhrála ve třech setech a výhrou se odpíchla až k titulu. Tentokrát však do utkání vstoupila hůře, když hned na úvod přišla o podání. To si ale vzápětí vzala zpět a pak už byly obě hráčky na servisu přesnější, až došel duel až do zkrácené hry.