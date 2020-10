Šest vítězných zápasů, čtyři porážky. To je bilance 28leté rodačky z Loun po koronavirovém restartu. Nic moc, že?

Možná i proto před vystoupením ve vítkovické aréně vyslovila Plíšková slovo titul. "Bylo by to hezké tady vyhrát, ale neupínám se na to," upozornila. Kromě štědré dotace (528 500 dolarů) jde šesté hráčce světa také o postavení v žebříčku - v případě úspěchu může poskočit na páté místo (drží ho Ukrajinka Elina Svitolinová, která rovněž přijela do Ostravy).

Konec sezony je za dveřmi. Jak jste na tom?

Dala jsem si skoro dva týdny volno a cítím se dobře. Ne skvěle, to bych lhala, ale doufám, že tělo ještě jeden, poslední turnaj vydrží.

Stanovila jste si nějaký cíl?

Papírově bych měla dojít daleko, jsem druhá nasazená… Ale na to se už dávno nehraje. Bylo by hezké ukončit divnou sezonu titulem. Ovšem nemyslím na to. Je tady spousta dobrých hráček, nic nebude zadarmo.

Nerozmýšlela jste se, zda třeba neukončit sezonu? Petra Kvitová už odpočívá.

Ano, řešili jsme to. Ale postupem času jsem došla k tomu, že tu chci hrát. Nemám co ztratit. A měly bychom být rády, že se teď vůbec turnaje konají.

Znovu si zvykáte na jiný povrch. Je to problém?

Přechodů bylo za poslední dva měsíce dost, teď je to po antuce zase dovnitř na tvrdý povrch. Každému to asi sedne trochu jinak. Ale není to nic, co by mě mělo rozhodit.

Máte za sebou první tréninky v hale. Jaký dojem máte z kurtu?

Vypadá dobře. Je to pomalejší, ale to mi vyhovuje, aspoň mám čas na ty obrovské nápřahy. Budu do toho muset chodit.

Znovu jste v bublině. Hotel, kurt, dezinfekce, auto…

Na všechno se dá zvyknout, na ostatních turnajích to nebylo jiné. Hotel je blízko, to mi vyhovuje. Stejně bych nejela do města.

Hraje se bez diváků. Dá se něco vytěžit z toho, že jste "doma"?

Věřím, že mi to pomůže. Organizátoři udělali skvělou práci. A mně se vybavily hezké vzpomínky na Fed Cup, když jsme tady porazily Španělky a Rumunky. Snad si tu bilanci nezkazím.

Co budete dělat ve volném čase?

Manžel je tu se mnou, i sestra, další české tenistky. Možná se půjdu podívat na další zápasy.

Vaší první soupeřkou bude Veronika Kuděrmětovová. Tahle mladá Ruska vás nedávno porazila…

Ale to jsem nehrála vůbec dobře, v New Yorku to navíc bylo dost rychlé (Plíšková prohrála 5:7, 4:6). Uvidíme. Nebudu komentovat, jak hraju teď, povíme si to po zápase.

Na co si budete muset dát pozor?

Na její formu, má dobrý konec sezony. Tady prošla kvalifikací, teď porazila i Donnu Vekičovou.