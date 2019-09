Tenistka Karolína Plíšková prohrála v osmifinále US Open a přišla o možnost stát se po turnaji světovou jedničkou. Turnajová trojka s obvázaným levým stehenním svalem bojovala dvě hodiny a 19 minut s Britkou Johannou Kontaovou a třísetové drama prohrála 7:6, 3:6 a 5:7.

Česká tenistka Karolína Plíšková. | Foto: Redakce

K návratu do čela žebříčku po dvou letech potřebovala Plíšková postoupit v New Yorku do semifinále. Pro Češky skončilo US Open ve dvouhře v osmifinále poprvé po pěti letech.