„Jsem nachystaná a určitě poletím. Doma už jsem přeci půl roku,“ uvedla 28letá lounská rodačka Plíšková, finalistka z New Yorku roku 2016.

Věříte, že se US Open skutečně letos odehraje?

Drbů a spekulací už bylo v posledních dnech dost, na oficiální informace jsme čekaly, ale teď věřím, že ano. Důležité je začít. Čím dřív se to bude, tím dřív budeme hrát i před lidmi. Když budeme doma čekat, až bude situace stoprocentní, nemusíme se dočkat. S diváky je turnaj lepší, ale jestli mají hráčky rády tenis, tak by měly jet. Já chci hrát určitě.

Bydlet by se údajně mělo v Queensu nedaleko od tenisového areálu, situace bude jiná. Spekuluje se o podstoupení karantény, častém testování na koronavirus, setrvání na hotelu vyjma tréninků a zápasů nebo o tom, že by do New Yorku aktérky vzaly pouze jednoho člena realizačního týmu…

Omezení realizačního týmu, to by pro mě bylo nejhorší.

Po koronavirové krizi jste odehrála pět zápasů. Pět výher bez ztráty setu, to není náhoda, že?

Asi ne, cítím se dobře, nebyl v tom žádný propadák.

Můžete říct, zda je forma ideální?

Možná teď ještě dělám víc chyb, ale s tím se po delší pauze asi potýká každý. A nehrála jsem ještě tříseťák, ale myslím, že bych to dala.

Při nedávném Tipsport Elite Trophy na pražské Štvanici jste se v minulých dnech změnila i v kapitánku úspěšného týmu, jaké to bylo?

Musím říct, že jsem se v tom našla. Jak tenis pořád sleduji a mám ho nakoukaný, tak do něj docela vidím. Líbilo by se mi možná i komentování. Myslím, že ty situace umím rozpoznat, ukázat na přednost nebo chybu. Otázkou je, zda by se mi i po skončení kariéry chtělo ještě cestovat po celém světě.

Navzájem jste si v týmu na pražském charitativním týmu radily, jaké to bylo?

Šlo opravdu jen o doporučení. Nikdo mi neřekl, že špatně servíruju. Ani já nebuzeruju, spíš radím. Někdy to holky neudělají nebo to cítí jinak. Hlavně se snažím je nestresovat. Naopak, máme na lavičce srandu. Jsem ráda, že jsme se takhle v týmy sešly. Lépe se tady poznáme, než na klasických turnajích, kde česká souboje příliš nevyhledávám. Máme tady skupinu na telefonu a nonstop si píšeme. Ale to je nepublikovatelné. V každém případě je tato příležitost pro mladé holky dobrá.