Plíšková si chtěla s Bertensovou srovnat účty. Poslední dva zápasy - loni ve Wimbledonu (v osmifinále) a na betonu v Montrealu - totiž vyhrála Nizozemka. Dnes ale česká tenistka opět díky skvělému servisu a agresivní hře dominovala.

Česká jednička znovu neztratila ani set a na turnaji má impozantní skóre na gamy 48:14. S Bertensovou si vyrovnala vzájemnou bilanci na 3:3.

Generálku na souboj s Petrou Kvitovou ve Wimbledonu Ons Džabúrová z Tuniska vzdala předem. Kvůli poraněnému kotníku totiž nenastoupila do semifinále a bez boje pomohla k postupu německé favoritce Angelique Kerberové. O titul si Kerberová zahraje v sobotu právě proti Karolíně Plíškové.



Čtyřiadvacetiletá Džabúrová, 62. hráčka žebříčku, si poranila pravý kotník na konci čtvrtečního zápasu s Alizé Cornetovou. Nohu se proto rozhodla šetřit na Wimbledon, který začne v pondělí.



Zda do něj nastoupí dvojnásobná šampionka z All England Clubu Kvitová, stáje není jasné, protože po zranění předloktí trénuje s raketou teprve od úterka.