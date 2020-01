Na úvodním grandslamu sezony vypadla Plíšková ve třetím kole potřetí v kariéře, stejně dopadla před čtyřmi lety a v roce 2015. Sedmadvacetiletá rodačka z Loun tak přijde po turnaji o druhé místo v žebříčku dvouhry WTA. V pavouku zůstává z původně devíti českých hráček v singlu jen Petra Kvitová, která se v nedělním osmifinále střetne s Marií Sakkariovou z Řecka.

Plíšková odešla ze souboje bývalých vítězek juniorky na Australian Open poražena za dvě hodiny a 25 minut. V obou setech přišla první o podání. Pokaždé sice získala brejk zpět, ale ztratila oba tie-breaky - první poměrem 4:7 a druhý 3:7.

Pohroma favoritek

Letošní vítězka z Brisbane Plíšková prohrála s třicátou nasazenou Pavljučenkovovou 35:51 na vítězné údery. Rusce podlehla poprvé ze sedmi zápasů. "Ještě mi to nedochází, jsem pořád hlavou v utkání, ale skvěle jsem returnovala a dobře podávala. Říkala jsem si, že když jí vezmu jednou nebo dvakrát servis, že to bude nadějné, vždyť je to esová královna," řekla vítězná Ruska na dvorci.

Třetí kolo je pohromou favoritek. Dohrála také turnajová šestka Belinda Bencicová ze Švýcarska, která získala pouhý game s Estonkou Anett Kontaveitovou. V pátek v Melbourne vypadly japonská obhájkyně titulu Naomi Ósakaová, sedminásobná vítězka turnaje Serena Williamsová z USA i její krajanka a desátá nasazená Madison Keysová.