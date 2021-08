Plíšková si v Kanadě zahraje o titul, porazila i nasazenou jedničku

ČTK





Na olympiádě to nešlo, na běžném turnaji je to lepší. Karolína Plíšková zdolala v Montrealu světovou trojku a nasazenou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska 6:3 a 6:4, což jí zajistilo postup do finále.

Karolína Plíšková | Foto: ČTK

Plíšková měla proti Sabalenkové od začátku navrch a jen jednou ztratila podání, navíc si ho ve druhé sadě hned vzala zpátky. K výhře, která jí zajistila posun na čtvrté místo pořadí WTA, si pomohla také deseti esy. Devětadvacetiletá Plíšková si v neděli zahraje třetí finále v sezoně, oba letošní zápasy o titul ve Wimbledonu i v Římě však prohrála. Celkově bude usilovat o sedmnáctý turnajový triumf v kariéře a první od loňského lednového vítězství v Brisbane. Finálovou soupeřkou šesté hráčky žebříčku, která Sabalenkovou vyřadila i v semifinále nedávného Wimbledonu, bude Italka Camila Giorgiová. Předtím (ve čtvrtfinále) Plíšková vyřadila Saru Sorribesovou ze Španělska 6:4, 6:0. V prvním setu sice prohrávala 1:3, skóre však otočila a po zisku deseti gamů za sebou postoupila do třetího semifinále v této sezoně. Cruise mi fandil, smála se Plíšková. Dál půjde za svým snem: Vrátím se silnější Přečíst článek › Šestá hráčka světa Plíšková má letos zatím v semifinálových zápasech stoprocentní bilanci. Kromě Wimbledonu postoupila do finále také v Římě, oba zápasy o titul však vítězka šestnácti turnajů prohrála. Češka má své finálové soupeřce co vracet: letos s ní dvakrát prohrála - před necelými třemi týdny na olympijských hrách a v červnu na trávě v Eastbourne. Celkově však vzájemnou bilanci s 71. hráčkou žebříčku vede Plíšková 5:3.