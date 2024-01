V novém oblečení se představila Karolína Plíšková v úvodním kole Australian Open. Ovšem znovu ji v něm na tomto turnaji na kurtu neuvidíme. Česká tenistka dohrála na prvním grandslamovém klání sezony už po prvním zápase. I přes výpadek se na její adresu tentokrát ale snáší pozitivní ohlasy.

Karolína Plíšková v 1. kole Australian Open bojovala proti světové trojice, ale nakonec prohrála. | Foto: Profimedia/AP Photo/Andy Wong

Bývalá světová jednička na sebe tentokrát upozornila ještě dříve, než hráčky rozehrály první údery. Zatímco řadu posledních let byli tenisoví fanoušci zvyklí vídat Karolínu Plíškovou na kurtech v úboru od značky Fila, tentokrát nastoupila v kolekci od Adidasu. „Ta souprava vypadá výborně,“ pochválil ji na sociálních sítích jeden z uživatelů.

Chvály se dostalo české tenistce ale nakonec nejen za outfit. Ačkoliv výsledek vypadá poměrně jasně, někdejší světová jednička prohrála se současnou trojkou žebříčku WTA Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu 6:7, 4:6, na kurtu to rozhodně jasná záležitost nebyla.

Plíšková na rozdíl od jiných zápasů podala bojovný výkon a i za nepříznivé situace bojovala o každý míč. A to je něco, na co český fanoušek od pražské rodačky nebyl vždy zvyklý.

Lehečku nezastavil ani silný vítr a v Melbourne jde dál. Končí Veselý i Plíšková

Kvalitní hry Plíškové si všimla i bývalá elitní světová tenistka a v současnosti televizní komentátorka Barbara Schettová. „Hrála výborně. Především v prvním setu měla výborný pohyb a skvěle umisťovala údery,“ všimla si s tím, že z favorizované Rybakinové dělala chvílemi statistku.

Neproměněné setboly mrzely

Třeba v závěru prvního setu, kdy Plíšková prohrávala 5:6 a Rybakinová měla šanci sadu uzavřít. Česká hráčka ale dokázala odvrátit tři mečboly. Ve zkrácené hře ale pak naopak předvedla obrat soupeřka z Kazachstánu, když za stavu 3:6 uhrála pět bodů v řadě. V závěru sady druhé pak znovu ukázala bojovnost, zbavila se tíhy tří mečbolů, napočtvrté už ale neodolala a končí už v 1. kole.

„Neproměněné setboly mě mrzely, první sada byla důležitá. Bohužel mi v tie-breaku za stavu 6:4 a 6:5 ani jednou nevyšel první servis. Samozřejmě se dalo vyhrát i tak, ale bylo to složitější. Na jednu stranu jsem ráda, že jsem s ní dokázala takhle držet krok. Na tu druhou mě prohra mrzí, protože jsem šance měla,“ okomentovala zápas.

Vondroušová o konci na Australian Open: Neměla jsem dobrou přípravu

Jenže právě udělat ten poslední krok může být to, co v dnešním tenise Karolínu Plíškovou stále oddaluje od světové špičky. Sen Karolíny Plíškové jednou vyhrát grandslamový turnaj je tak zase o něco vzdálenější. A i přes nadějný výkon proti elitní světové hráčce bude stále těžší se prokousat zase zpět na výsluní. Vloni v Melbourne totiž jednatřicetiletá hráčka dokráčela až do čtvrtfinále, po brzkém výpadku v letošním roce ji tak čeká další prudký pád žebříčkem.