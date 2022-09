Po výbuchu ve Wimbledonu a konci už ve druhém kole si Plíšková řekla dost. Propustila trenéra Saschu Bajina, se kterým za dvacet měsíců nevyhrála jediný turnaj série WTA a v žebříčku vyklidila top 10 – a vybrala si Leoše Friedla.

„Měla jsem pocit, že to už trochu stagnuje. Nemám už před sebou dalších pět let, takže nechci zbytečně stát,“ vysvětlila třicetiletá tenistka.

Zápas roku? Mladíci Alcaraz se Sinnerem předvedli v New Yorku pětihodinovou show

Na amerických betonech nastal zlom. S Friedlem Plíšková rozjela šňůru zámořských zápasů a ukázalo se, že to byla správná volba. V Torontu se probojovala až do semifinále a na posledním grandslamu roku v New Yorku došla do čtvrtfinále.

„Na to, že jsem byla týden v posteli, to bylo dobré. Asi to budu dělat častěji,“ nechyběla Plíškové dobrá nálada po vyřazení na US Open od Bělorusky Aryny Sabalenkové 1:6, 6:7.

Zdroj: Youtube

Je při chuti

V New Yorku oslnila i novým fešným outfitem od návrháře vévodkyně Brandona Maxwella. Ale hlavně na kurtu zářila díky tenisovému umu. „Odehrála jsem tady kvalitní zápasy. Myslím, že to nebylo nic upachtěného. Hrála jsem dobrý tenis a asi se na tom dá stavět. Snad na to navážu,“ přála si vítězka šestnácti singlových titulů.

Sexuální násilí a tenis? Běžné. Dceři bych náš sport rozmlouvala, uvedla hvězda

„Železná lady“, jak se Plíškové přezdívá, sezonu ještě nebalí. Vinou zranění moc zápasů nestihla, a tak plánujeTokio a Ostravu. „Vynechala jsem řadu turnajů, a když už jsem nastoupila, nebyla jsem kdovíjak dobrá. Pořád ale zbývá hodně turnajů a mám ještě dost fyzických i psychických sil,“ prozradila bývalá světová jednička, která čeká na titul od ledna 2020.

Plíšková zvažuje i účast na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v polovině listopadu. „Uvidíme, jak na tom moje tělo bude.“