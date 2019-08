Plíšková udolala na US Open Martincovou. Berdych po prvním kole končí

Tenistka Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open po výhře nad krajankou Terezou Martincovou dvakrát 7:6. Se soutěží se rozloučil zdravotními problémy sužovaný Tomáš Berdych, který v New Yorku prohrál s domácím Jensonem Brooksbym 1:6, 6:2, 4:6 a 4:6.

Česká tenistka Karolína Plíšková při podání v utkání 1. kola US Open | Foto: ČTK/ČTK

Turnajová trojka Plíšková, jedna z favoritek turnaje, se v duelu s kvalifikantkou Martincovou trápila. Šestkrát ztratila servis, udělala 32 chyb, ale dokázala nasázet 35 vítězných míčů. Z kvalifikace až k titulu. Přemožitelka dvou Češek ovládla turnaj v Bronxu Přečíst článek › Plíšková začala svůj oblíbený turnaj na kurtu Louise Armstronga špatně na servisu. V první sadě vyhrála až své čtvrté podání a v tie-breaku set získala poměrem 8:6. Ve druhém setu sice vedla 3:0, ale v páté hře škobrtla a spadla. Hráčka z kvalifikace Martincová hrála odvážně, tlačila se hodně do bekhendu finalistky US Open z roku 2016, skóre otočila a vedla 5:4. V tie-breaku ale byla opět pevnější Plíšková, vyhrála ho 7:3 a zápas uzavřela po hodině a půl. "Bylo obtížné hrát s Terezou. Nikdy jsme se nepotkaly a navíc to bylo v nervózním prvním kole. Ona hrála dobře, bylo vidět, že je rozehraná z kvalifikace, a odehrála slušný zápas," pochválila Plíšková soupeřku. "Já jsem nebyla nadšená, že jsem si v úvodu prohrála třikrát servis, to se už nesmí stát. Ale jsem ráda, že jsem našla cestu, jak vyhrát. To je pozitivní a z toho se musím odrazit," řekla Plíšková. Její další soupeřkou bude znovu hráčka z kvalifikace, tentokrát bude čelit grandslamové debutantce Mariam Bolkvadzeové z Gruzie. Pro Berdycha byly osudné koncovky Třiatřicetiletý Berdych se v prvním setu na rychlou hru o patnáct let mladšího soupeře nechytal. Za dvanáct minut prohrával 0:4 a set už nezachránil. Ve druhé sadě se ale dostal do hry, razantním forhendem jako kdysi soupeře zatlačil a dvakrát mu vzal servis. Třetí a čtvrtý set rozhodla vždy koncovka, Berdych v ní shodně za stavu 4:5 ztratil podání a vypadl v 1. kole jako ve Wimbledonu. Newyorská show je tu. Startuje US Open Přečíst článek › Na grandslamech Berdych vypadl dvakrát za sebou už v 1. kole podruhé v kariéře. Poprvé se mu to stalo před 15 lety na Roland Garros a ve Wimbledonu. Před startem US Open Berdych řekl, že v sobě našel nový impulz, a snaží se o třetí návrat v sezoně. Po nadějném úvodu roku ho ze hry znovu vyřadily problémy se zády a kyčlí a často nehrál. Po sezoně se bude rozhodovat, jestli neukončí kariéru. Na kurt se první den turnaje v New Yorku dostane ještě Karolína Muchová proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Jiří Veselý po postupu z kvalifikace utkáním s Litevcem Ričardasem Berankisem program na svém kurtu uzavře. Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

Muži - dvouhra - 1. kolo: Brooksby (USA) - Berdych (ČR) 6:1, 2:6, 6:4, 6:4, Nišikori (7-Jap.) - Trungelliti (Arg.) 6:1, 4:1 skreč, Lajovič (27-Srb.) - Darcis (Belg.) 7:5, 6:3, 6:3, Klahn (USA) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:2, 6:3.



Ženy - dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (3-ČR) - Martincová (ČR) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), Sevastovová (12-Lot.) - Bouchardová (Kan.) 6:3, 6:3, Kontaová (16-Brit.) - Kasatkinová (Rus.) 6:1, 4:6, 6:2, Martičová (22-Chorv.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:4, 4:6, 6:1, Džabúrová (Tun.) - Garciaová (27-Fr.) 7:6 (10:8), 6:2, Petersonová (Švéd.) - Puigová (Portor.) 6:3, 6:3, Bogdanová (Rum.) - Dartová (Bart.) 6:3, 6:1, Bolkvadzeová (Gruz.) - Peraová (USA) 6:3, 5:7, 6:4, Alexandrovová (Rus.) - Stosurová (Austr.) 6:1, 6:3. Dynastie tenisových hvězd nekončí. Češky panují a dorůstají nové opory Přečíst článek ›

Autor: ČTK