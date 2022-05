Vítězný vstup do turnaje máte úspěšně za sebou, ale ten začátek mohl být podstatně lepší, že ano? Nezačala jsem úplně podle plánu, naopak soupeřce se podařilo téměř všechno, hrála agresivně a v prvním setu se mi těžko hledala cesta, jak na ni vyzrát. Ale pak jsem se naštěstí dokázala odrazit, ten závěrečný tiebreak mi sedl skvěle a od té doby už to byl z mé strany mnohem zodpovědnější výkon. Když takhle přemýšlím, myslím si, že to bylo úplně poprvé, co jsem zvládla tiebreak s nulou v zádech (smích).

A co přesně se v tom závěru prvního setu zlomilo?

Už se mě na to stejné ptal i trenér, řekla jsem mu, že nevím (smích). Ale ten první zlom jsem asi ucítila hned po tom, co jsem se dokázala vrátit z nepříznivého stavu 2:5 zpět do hry. Paradoxně si myslím, že mi ten její brejk naopak pomohl k tomu, abych začala hrát lépe.

Paříž dnes zachvátilo deštivé počasí, pro hráče hodně nepříjemná překážka. Měla jste menší obavy z toho, co vlastně bude?

Abych řekla pravdu, tak celé dopoledne tu byl trochu zmatek. Počasí se pořád měnilo, v podstatě do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli do akce půjdeme nebo ne. Navíc tady to organizátoři hlásí poměrně pozdě, což člověku na klidu taky příliš nepřidá. O to víc jsem ráda, že jsem se s tím vším dneska dokázala popasovat.

Těch překážek na úvod však bylo přeci jen nějak moc.

Už jenom to, že jsem letos na antuce téměř nic neodehrála, mi do karet příliš nehrálo. Do toho to počasí a řada dalších faktorů. A na soupeřce navíc bylo vidět, že antuka je její doménou, mnohdy se mi stávalo, že když jsem úder netrefila úplně přesně, vykryla téměř všechno. Měla dobrý pohyb, těžko se jí dostávalo pod kůži. Dnes jsem si však nejvíc vážila podpory českých diváků, díky kterým jsem se dokázala v utkání nastartovat na vítěznou vlnu.

Na tom menším kurtu jste musela slyšet téměř každé slovo, ne?

Je to tak. Jak vám přijde, že ti diváci jsou strašně blízko, tak slyším všechno, co si mezi sebou povídají. Takže například když se blížil konec utkání a začalo mírně pršet, tak jsem zaslechla, jak někdo křičí „to snad ne!“ Trošku mi v ten moment četli myšlenky (smích).

First round Grand Slam victories never get old ?❤️ @rolandgarros #pojd



? Clement Mahoudeau / FFT pic.twitter.com/UBtDHES43Q — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) May 23, 2022

Dokázala byste si představit, že by se utkání přerušilo třeba za stavu 5:1 ve druhém setu?

Raději bych si to nechtěla představovat. Když vidím, jak celé odpoledne prší, tak jsem šťastná za to, že nemusím někde čekat na dohrávku jednoho gemu a můžu odjet s klidnou hlavou. Pár okamžiků, kdy jsem si v duchu říkala, že to klidně může nastat, sice proběhlo, ale pak jsem to naštěstí ukončila při vlastním podání a nemusela tyto věci už vůbec řešit.

Zranění se zatím neozvalo?

Musím zaklepat, že naštěstí ne. Přeci jen už mám od té doby něco natrénováno, vypustila jsem kvůli tomu i turnaj v Římě, abych byla do Paříže připravená. Netroufám si říct, že se cítím úplně stoprocentně fit, ale v současné chvíli mě nic netrápí. Párkrát jsem se dnes zadýchala, to ano, ale cítím, že je to mnohem a mnohem lepší.

Petra Kvitová si vybojovala postup do druhého kola Roland Garros.Zdroj: Galerie Roland Garros

Na psychiku to musí být poměrně slušná prověrka.

Samotné zranění je zkrátka peklo. Točí se to s vámi pořád dokola, jeden zápas cítíte, že je to v pořádku, jenže pak přijde další a tam už to zase není ono. Je to stále nahoru dolů, v tomto případě spíše dolů, ale snažím se to nevzdávat a budu bojovat, dokud to zdraví dovolí.

A bojujete se ctí. Když někde slyšíte, že už nejste nejmladší a kariéra se blíží ke konci, motivuje vás to o to víc?

Tak pravda je taková, že už skutečně nejsem nejmladší (smích). Sama na sobě to pociťuji stále častěji, ať už fyzicky, nebo mentálně. Ale tohle si člověk nesmí připouštět, navzdory tomu, že ta celá sezona je hodně divoká a třeba zrovna nejde úplně podle představ. A já pořád věřím v nový impulz a další nakopnutí. Ostatně bez toho bych tady dneska nestála.