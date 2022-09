Pro Krejčíkovou to totiž byly nesmírně náročné týdny. Od začátku srpna zvládla v zámoří hned čtyři turnaje, na každém z nich pak soutěžila ve dvouhře i čtyřhře. Deblový triumf na US Open byl zlatou tečkou. „Panuje u mě docela úleva, přeci jen zápřah na americkém turné byl těžký. Hodně jsme trénovaly a hrály a i teď ty poslední dva týdny na US Open byly náročné,“ pokračovala brněnská rodačka.

Krejčíková a Siniaková: Kariérním Grand Slamem to nekončí. Pořád máme motivaci

Ta je po posledním turnaji světovou dvojkou v žebříčku čtyřhry, před ní už je jen její parťačka Siniaková. Radost jí kazí jediná věc – v Česku se zatím nemůže pochlubit trofejí za výhru na US Open. „Když jsme v New Yorku skončili, tak jsem se ptala, kde je pohár a jestli si ho můžu odvézt. A oni nám řekli, že ho ještě nemají hotový a že mi ho pošlou. Tak jsem odjížděla docela zklamaná, protože jsem se těšila, že pojedu s trofejí,“ vyprávěla Krejčíková.

Americkým úspěchem česká deblová dvojice dokončila snovou grandslamovou sezonu, už dříve totiž letos ovládla Australian Open a Wimbledon. Právě na největších turnajích se páru daří nejvíce. „Hodně nám svědčí, že se na grandslamech hraje starý formát s výhodami a normálním třetím setem. Není to tolik o štěstí a náhodě jako na ostatních turnajích, kde se kvůli supertiebreaku hodně mažou výkonnostní rozdíly,“ popsala.

Jak šel čas s tenisovým králem. Momenty, které vyzdobily kariéru Rogera Federera

Po Pam Shriverové a Gigi Fernándezové jsou Krejčíková se Siniakovou jedinými tenistkami, které v deblu ovládly všechny čtyři grandslamy, olympijské hry i Turnaj mistryň. „Spíš se vždy soustředím na jednotlivý turnaj, úplně to nevnímám jako celek toho všeho, co se nám podařilo. Přeci jen sezona jede dál a přichází další a další turnaje,“ uvedla Krejčíková.

Nejlepší deblový pár současnosti se v roce 2016 poprvé probojoval do grandslamového semifinále, od té doby sbírá úspěch za úspěchem. „S Kačkou hrajeme dobře, protože jsme obě Češky, známe se hodně dlouho a máme mezi sebou dobrou komunikaci. Každá jsme úplně jiná jak osobnostně, tak po tenisové stránce, takže se velice dobře doplňujeme,“ podotkla.

Trápení ve dvouhře

Zatímco ve čtyřhře letos Krejčíková exceluje, na singlovou část sezony by nejraději zapomněla. Na Australian Open sice ještě došla do čtvrtfinále, jenže pak začala laborovat se zraněním ruky a v žádném dalším turnaji neprošla přes třetí kolo. „Musím být trpělivá, to je asi jediné, co mohu dělat. Myslím si, že jsem na správné cestě, úspěchy ze čtyřhry mi hodně pomůžou i do dvouhry a věřím, že konec sezony bude dobrý,“ přála si Krejčíková.

Vítězka dvouhry na French Open z minulého ročníku si pohoršila v singlovém žebříčku na šestadvacátou pozici, po krátkém odpočinku se tak vrátí zpět k zápasům. „Čekají mě další turnaje, nejdřív na konci září pojedu do estonského Tallinnu, pak budou další akce. A určitě nás na závěr sezony čeká Turnaj mistryň, takže na to se těším a jsem ráda, že jsme se kvalifikovaly,“ radovala se.

Loučení legendy, rekordy i show mladých pušek. Letošní US Open mělo velké grády

Krejčíková se Siniakovou budou na Turnaji mistryň obhajovat vítězství z minulého ročníku, poté je možná čeká i závěrečný turnaj Billie Jean King Cupu v Glasgow. „Ještě se uvidí, zatím jsem se s kapitánem úplně napřímo nebavila. Očekávám ale, že mi každou chvíli zavolá a bude chtít vědět, jak to se mnou vypadá. Vždy ráda reprezentuji, takže když mě budou v týmu chtít, tak věřím, že se domluvíme a klapne to,“ sdělila bývalá světová dvojka ve dvouhře.

Jasné cíle

Přestože ještě přesně neví, na jakých turnajích se do konce letošní sezony objeví, cíle má Krejčíková na následující měsíce jasně nastavené. „Budeme se snažit obhájit výhru z Turnaje mistryň, taky bych si přála, aby se mi opět dařilo i ve dvouhře, chci konečně uhrát nějaké dobré výsledky. A těším se na říjnový turnaj v Ostravě, mám na tamní prostředí dobré vzpomínky, když jsem tam hrála předloni, a teď se tam ráda vrátím,“ doplnila.