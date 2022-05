Očekáváte tu nejlepší tenisovou podívanou, zkrátka zkušenost, kterou si zapamatujete nejméně do konce svého života. Ale abyste skutečně mohli nahlédnout pod pokličku těch nejlepších tenisových osobností, potřebujete k tomu i jednu malou pomoc takříkajíc seshora.

Au revoir, covid! Paříž po dvou letech slaví návrat (všech) diváků, déšť nevadí

Na první pohled se to může zdát jako úplná hloupost, ale špatné počasí pokazí zápas nejen vám jako divákům, ale dokáže pořádně zatopit i samotným aktérům na kurtu. Výsledek? Zklamání a chuť se na to všechno raději vykašlat. Na obou frontách. A to jste pořád ti šťastnější, protože jste alespoň něco viděli.

Centrální dvorec frčí bez problému, ale…

Poté může nastat ještě druhá varianta, a to je úplné zrušení zápasů. A od podobného scénáře tady v Paříži nebylo na samotném začátku turnaje vůbec daleko. Plánované letní teploty vystřídal chladný vítr s častými dešťovými přeháňkami, ten, kdo do francouzské metropole přivezl slamák a plážové košile, malinko přestřelil.

PHOTO Rain interrupts play of the first round during the French Open tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 23 May 2022. @epaphotos @epa_sport pic.twitter.com/FKnIkBcOAT — Martin Divisek (@martin_divisek) May 23, 2022

Už první hrací den se obloha nad Paříží nečekaně zatáhla, ještě horší scénář však přineslo pondělí, které se již kompletně neslo ve znamení deštivého počasí. Od rána v areálu pršelo, organizátoři rozbalovali a zase zabalovali ochranné plachty na kurtech jako na běžícím páse.

Fanoušci se schovávali pod všemožnými stříškami, plnohodnotný program probíhal pouze na centrálním dvorci Philippa Chatriera. Pod zatahovací střechou, v nezvyklé zimě a vskutku podivné atmosféře. Tu mimo jiné odnesla i česká tenistka a druhá hráčka světa Barbora Krejčíková.

„Bylo to celé zvláštní. Z loňska jsem byla zvyklá na teplé počasí a sluníčko, teďka byl celý dvorec pod střechou, a navíc tu byla poměrně velká zima,“ hodnotila nelichotivé podmínky pondělního duelu s Francouzskou Parryovou.

Smutný den tenisové popelky. Bylo toho na mě nějak moc, povzdechla si Krejčíková

Tak když bude zkrátka nejhůř, naženeme nabažené diváky na centrální kurt. Snadné vybruslení, že? Jenže problém je v tom, že vstupenku do největšího stadionu areálu nemají zdaleka všichni. Takže ve finále si zlomek utkání, jež probíhaly bez jakéhokoliv omezení, užívalo pár tisícovek vyvolených. Zbytek čekal venku a někde v hloubi duše se modlil, aby deštivé počasí konečně ustoupilo.

Naštvaní čeští fanoušci, špatná předpověď zůstává

Suma sumárum, žádná sláva. Diváci, kteří na pařížský grandslam dorazili třeba na jeden jediný den, měli ze zážitku hodně kyselé pocity. „Přišli jsme do areálu hned dopoledne a za celý den jsme stihli asi jen dva tři zápasy bez deště. Počasí příšerné, často se přerušovalo a člověk z toho pak neměl to, co si přál,“ prozradili návštěvníci z Plzně.

Smutný pohled na kurt Suzanne Lenglen, který v pondělí zavalil hustý déšť.Zdroj: ČTK/AP/Alessandra Tarantino

Hlouček českých fanoušků se přišel podívat také na večerní zápas syna bývalého slavného tenisty Petra Kordy Sebastiana, jenže ze zážitku neměli po přibližně deseti minutách v podstatě vůbec nic. Důvod asi netřeba zmiňovat. První kolo amerického šikuly bylo přeloženo na další den, stejně jako několik dalších rozehraných utkání.

A podobně skleslých obličejů byste napříč pařížským areálem našli hromadu. Nejen mezi diváky, ale rovněž pořadateli, pro které jsou časté deště pořádně obtížnou překážkou. Složitá údržba kurtů, věčný chaos a zejména časový skluz. Ten ve finále bolí nejvíce.

TOP 5 slavných pařížských triumfů: Federer v slzách i památné sesterské finále

Také v úterý se hlavním městem Francie prohnal nepříjemný déšť, ten však hladkému průběhu dne naštěstí nikterak nezabránil. Nicméně co bude dál je stále ve hvězdách. Předpověď počasí totiž nehlásí ani na následující dny nic pozitivního. Deštivých kapek sice ubude, teploty ale nadále zůstanou pod hranicí dvou desítek stupňů.

A to jsou vyhlídky, které rozhodně nic dobrého nevětří. Kdo získá výhodu? Nikdo. Možná tak ti, kteří včas zakoupili vstupenky na centrální dvorec Philippa Chatriera.