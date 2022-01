"Digitální data naznačují, že výsledky testu nejsou vůbec ze 16. prosince. Na digitálních výsledcích je časová známka ze 14:21 srbského času z 26. prosince," píše německý web. Takovéto časové známky přitom běžně testovací systémy vytvářejí automaticky jen pár minut poté, co jsou známy výsledky testu. Druhou možností je vytvoření časové známky v momentě, kdy si výsledky daná osoba stáhne ze serveru.

Na Djokoviče se řítí další pohroma. Za lež mu hrozí pět let za mřížemi

První možnosti v případě Djokovičova testu nahrává to, že test má v srbské databázi číslo 7371999, tedy o zhruba 50.000 vyšší než druhý test z 22. prosince, kterým světová tenisová jednička prokazovala, že už se vyléčila a je negativní. Jelikož mají v srbské databázi dřívější testy nižší čísla, naznačuje to podle Spiegelu, že Djokovičův pozitivní test přišel až po tom negativním z 22. prosince - podle všeho právě 26. prosince.

Test nebyl pozitivní

Dalším podezřelým faktem, na který reportéři narazili, je to, že se jim při naskenování QR kódu údajně pozitivního testu ukázalo, že jeho výsledek byl negativní. To bylo v pondělí ve 13:19 SEČ. Když test prověřili ve 14:33 SEČ znovu, ukázal se jim už výsledek jako pozitivní.

V případě negativního testu by Djokovič, který není proti covidu-19 očkován, vůbec nemohl do Austrálie přicestovat. Do země se dostal díky výjimce pro tenisty, kteří nemoc v posledních šesti měsících prodělali.

Neudělala nic špatně. Tenisová asociace se zastala deportované Voráčové

Na otázky Spiegelu týkající se nejasností kolem jeho koronavirového testu zatím ani Djokovič ani srbští činitelé neodpověděli.