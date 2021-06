„Nikdy jsem nečekala, že bych se mohla dostat takhle daleko. Prostě si to půjdu užít. Půjdu tam a budu bojovat,“ vzkázala česká bojovnice, která má na Roland Garros i vlastního bodyguarda. Mimochodem, o titul bude usilovat i v neděli ve čtyřhře.

„Ať to dopadne dvakrát vítězně, dvakrát porážka nebo jedna jedna, tak budu ráda za všechno. Vážím si, že tady můžeme být a hrát a že jsme v této těžké době zdraví. Nemusíme řešit starosti, jaké mají lidi, kteří mají covid a jsou na tom špatně.“

Barbora Battles On?@BKrejcikova is still in the running to become the first player to capture the Roland-Garros double since Mary Pierce in 2000.