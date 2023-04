České tenistky vedou po úvodním dnu v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou 2:0. Ve druhém utkání zvítězila Barbora Krejčíková nad Katarinou Zavackou 6:4, 6:3 a navázala na triumf Markéty Vondroušové, jež deklasovala Martu Kosťukovou 6:2, 6:1. Tým kapitána Petra Pály dělí od postupu do finálové části soutěže jediný bod.

Česká reprezentantka Barbora Krejčíková, 4. listopadu 2021. | Foto: ČTK

„Jsem spokojený. Stav 2:0 je super. Přesně to jsem si přál,“ řekl Pála České televizi. Jeho tým může postup završit hned v úvodní sobotní dvouhře, v níž v souboji týmových jedniček se Krejčíková utká s Kosťukovou od 10:00 SELČ. Poté jsou nahlášeny Vondroušová se Zavackou a do případné rozhodující čtyřhry Karolína Muchová, Linda Nosková proti Ljudmyle Kičenokové a Dajaně Jastremské.

Oba týmy držely před utkáním minutu ticha za oběti války na Ukrajině. Kvůli ruské vojenské invazi přesunula Mezinárodní tenisová federace kvalifikaci do Turecka. Češky narazily na Ukrajinu v týmové soutěži poprvé a obhajují loňské semifinále. Vítězný celek postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční od 7. do 12. listopadu na dosud neurčeném místě.

První bod dnes získala třiadvacetiletá Vondroušová. O tři roky mladší Kosťukovovou porazila za hodinu a 23 minut a vyhrála v soutěži, dříve známé jako Fed Cup, jedenáctý z 12 zápasů. Uspěla v deváté dvouhře po sobě.

„Nevěděla jsem, co od utkání čekat, protože jsem s ní ještě nikdy nehrála. Navíc to byl první zápas na antuce. Jsem ráda, jak jsem to zvládla,“ řekla Vondroušová pro Českou televizi. „Byl to ode mě super zápas. Ona měla slabší chvíle, trochu se trápila se servisem,“ zhodnotila.

Vondroušová: Fanoušci šli docela dost slyšet

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová hned v úvodu prolomila soupeřce servis a díky dalšímu brejku v pátém gamu, který šel přes devět shod, utekla na 4:1. „V důležitých momentech jsem si vedla dobře,“ ocenila Vondroušová. Úvodní sadu získala za 49 minut. I druhou začala brejkem a od stavu 2:1 získala zbývající čtyři hry. V komorní atmosféře přiblížila tým k postupu. „Čeští fanoušci šli i tak docela dost slyšet. Mám ráda takovou atmosféru,“ dodala sokolovská rodačka.

Dvanáctá hráčka světa Krejčíková poté potvrdila roli favoritky. Proti Zavacké, které patří v žebříčku WTA až 261. místo, se jí podařilo v šesté hře získat brejk. Za stavu 5:3 sice sadu nedopodávala, ale vzápětí opět vzala soupeřce servis a po 54 minutách vedla.

Tenistky přišly o Siniakovou. Je nenahraditelná, mrzí Pálu. Zaskočí teenagerka

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková, která věnuje odměnu za kvalifikaci lidem v Turecku, nezaváhala ani ve druhé sadě. Znovu sice nebyla při servisu stoprocentní, díky dvěma brejkům se dostala na 3:1 a drama nedopustila. Po hodině a 47 minutách využila druhý mečbol. Stejně jako Vondroušová zahrála 21 vítězných míčů.

„Je to sladké vítězství. Jsem ráda, že se mi to takhle povedlo a přispěla jsem jedním bodem..Teď se připravíme na druhý den, abychom to co nejlépe dohrály,“ uvedla Krejčíková. Bývalá světová dvojka si připsala v soutěži premiérové vítězství ve dvouhře. „I když jsem tady jako týmová jednička, pořád jsem nováček,“ řekla. „Byl to náročný zápas. Přeci jen šlo o první utkání na antuce, takže mi chvíli trvalo, než jsem se rozehrála. Potom ale bylo dobré, že jsem ji brejkla a odskočila. Měla jsem více šancí si něco vyzkoušet a přijít na to, jak na antuce zase po delší době hrát,“ dodala Krejčíková.