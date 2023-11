České tenistky se v pátek utkají s Američankami o účast v semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Po úterním vítězstvím 3:0 nad obhájkyněmi titulu Švýcarkami jim stačí k postupu jakákoli výhra. Zápas začne v Seville nejdříve v 16:00.

Marie Bouzková a kapitána Petr Pála | Foto: ČTK/AP Photo/Manu Fernandez

Kapitán Petr Pála proti Švýcarkám nečekaně nenasadil světovou sedmičku a wimbledonskou vítězku Markétu Vondroušovou. Ve dvouhrách vsadil na Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou, které v soutěži prožily úspěšný debut. „Ono to zvenku vypadá jako velký tah, ale když to člověk vidí v šatně, jak se holky, které přiletěly z Mexika z Turnaje mistryň, cítí, tak to zase tak není,“ řekl Pála novinářům.

Proti týmu USA už by měla Vondroušová nastoupit. „Bude určitě hrát. Uvidíme, kdo půjde do druhého singla. Dáme hlavy dohromady,“ uvedl Pála, která má k dispozici také Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. „Američanky hrají zápasy za sebou, což je pro ně nepříjemné. Mají ale široký kádr a můžou nasadit různé varianty,“ řekl Pála. Nominaci oznámí kapitáni hodinu před zápasem.

Češky se utkají s Američankami v Poháru Billie Jean Kingové podruhé v krátké době. Vloni je porazily v rozhodujícím duelu o postup do semifinále v Glasgow 2:1. Rozhodly už po dvouhrách, Vondroušová porazila Danielle Collinsovou a Siniaková zdolala Cori Gauffovou. Američanky jsou s osmnácti tituly nejúspěšnějším týmem soutěže, Češky jsou s jedenácti triumfy hned za nimi.

Češky jsou v lepší pozici

USA se musí v Seville obejít bez tří nejlepších hráček. Vedle světové trojky a vítězky letošního US Open Gauffové chybí také Jessica Pegulaová (5.) a Madison Keysová (12.). Kapitánka Kathy Rinaldiová má k dispozici Collinsovou (55.), Sofii Keninovou (33.), Sloane Stephensovou (48.), Peyton Stearnsovou (53.) a Taylor Townsendovou (80.). „Všechny jejich hráčky mají víceméně podobnou kvalitu, takže je asi jedno, kdo za ně nastoupí,“ podotkla Nosková.

Češky se s Američankami utkají popatnácté. Mají s nimi negativní bilanci 4:10, poslední dva duely ale vyhrály. Vedle loňského zápasu v Glasgow je porazily ještě ve starém systému soutěže ve finále v roce 2018 v Praze. Šlo o dosud poslední triumf Pálova týmu v soutěži.

„Američanky mají variabilní tým a naší malou výhodou je, že se můžeme podívat, jak budou hrát se Švýcarskem. Může to být hodně vyrovnaný zápas. Jsme v trošku lepší pozici,“ uvedl trenér David Kotyza.