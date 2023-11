Už v úterý odpoledne vstoupí české tenistky do finálové fáze turnaje Poháru Billie Jean Kingové, který pro letošní rok hostí španělská Sevilla. Hned na úvod skupiny však čeká výběr kapitána Petra Pály velice tvrdý oříšek v podobě obhájkyň titulu ze Švýcarska. Z pozice týmové jedničky by měla být připravena nastoupit wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, naopak kvůli zranění bude chybět Karolína Muchová.

Markéta Vondroušová bude ve španělské Seville plnit roli české jedničky. | Foto: Profimedia

Jako první dorazila do španělské metropole aktuální česká jednička Markéta Vondroušová, která přicestovala již v neděli z nepovedeného Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu. Tam se mimo jiné představily také deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, s nimiž bude moct kapitán Petr Pála počítat až od pondělního odpoledne.

„Nic jiného než Švýcarsko momentálně v hlavě nemám. Musíme v úterý udělat první krok, zároveň ale víme, že to bude těžké. Je to zkušený tým, který hraje už několik let pospolu a dobře se zná. Vždycky hrály velmi dobře,“ prozradil v dějišti finálové fáze Poháru Billie Jean Kingové český lodivod.

„Je to pro nás opravdu těžká skupina, ale i my jsme pro ostatní soupeře těžkým týmem. Popasujeme se s tím,“ navázala na kapitánova slova Marie Bouzková, další členka ve výběru českých lvic. Pětadvacetiletá rodačka z Prahy navíc dorazila do Sevilly po vydařeném turnaji v čínském Nan-čchangu, kde podlehla až ve finále spoluhráčce Kateřině Siniakové.

Únava? Musím se s tím popasovat, ví česká jednička

V nominaci Petra Pály je rovněž talentovaná Linda Nosková, která se nyní může těšit z kariérního maxima na 41. místě žebříčku WTA. O největší pozornost si však hned po příjezdu řekla letošní wimbledonská královna ze Sokolova, jež doufá zejména v lepší podmínky než jí nadělili organizátoři Turnaje mistryň v Mexiku.

„Mám tyhle soutěže odmala ráda. Myslím, že je to hezké zakončení sezony. Dát se po dvaceti hodinách na cestě za dva dny dohromady bude docela náročné, ale program je takový, jaký je. Musím se s tím nějak popasovat,“ řekla Vondroušová, která v úterý zaujme roli české jedničky.

„Uvidíme ale, jak se budu cítit. Je strašně těžké to říct teď. Cítím se docela normálně, ale člověk má trochu adrenalin po příjezdu do nového prostředí. A zápas je pak samozřejmě úplně jiný. Uvidíme,“ dodala šestá hráčka světa.

Soupeřky českého výběru by měla za normálních okolností vést olympijská vítězka z Tokia a blízká kamarádka Vondroušové Belinda Bencicová, jež ovšem před nedávnem oznámila, že je těhotná. Tím pádem je její start v Seville zahalen řadou otazníků. „Dvouhru si nedokážu představit, navíc od turnaje v San Diegu nehrála. Ale berte mě s rezervou,“ připustil Pála.

Pála: Postup je zatím hodně daleko

Její místo tak v úterý nejspíše převezme Viktorija Golubicová, která před rokem v semifinále proti Češkám vybojovala důležitý bod proti Karolíně Muchové, nyní absentující z důvodu zranění. V nominaci Švýcarek dále figurují ještě Céline Naefová, Jil Teichmannová a Simona Walterová.

„Zejména Golubicová hraje v těchto zápasech nadstandardně dobře,“ uznal Pála, který si poslední dvě porážky se Švýcarkami z předchozích dvou let pamatuje velice dobře. V samostatné historii se oba celky potkávají již posedmé, do úterního duelu vstoupí s prozatímní shodnou bilancí 3:3.

Vzájemný duel je naplánovaný na úterní odpoledne, české tenistky půjdou do akce na stadionu La Cartuja nejdříve v 16 hodin. Po zápase se Švýcarském čeká Pálův výběr ještě páteční střetnutí se Spojenými státy, které se budou muset tentokrát obejít bez svých největších hvězd Jessiky Pegulaové s Coco Gauffovou.

Do následného semifinále pak postoupí pouze vítěz skupiny. „To je zatím hodně daleko. Teď máme před sebou teprve první krok a až poté se můžeme bavit o tom, zda můžeme v pátek postoupit,“ zakončil Pála.