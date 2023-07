Markéta Vondroušová hraje nejčastěji v Praze na Štvanici, po tréninku ráda zbaští těstoviny a kdysi dávno komentovala tenisové umění šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Pamatuje si to jen hrstka lidí, ale čerstvá vítězka Wimbledonu se v roce 2017 objevila v jeho pořadu Ano, šéfe.

Markéta Vondroušová na snímku z roku 2017, kdy vyhrála první titul na okruhu WTA | Foto: Deník

„Já se vám přiznám, že bych si na to už ani nevzpomněl. Ale zrovna před finále Wimbledonu mi to bylo připomenuto,“ řekl pro Deník jeden z nejznámějších českých kuchařů. „Tenis miluju, je to skvělý sport,“ dodal.

Pohlreich na Štvanici natáčel jednu z epizod reality show Ano, šéfe. Tamní restauraci nazvanou příznačně Tiebreak ohodnotil dvěma hvězdičkami. Ale v dnešní době je zajímavý spíš ten fakt, že k rozhovoru si vybral právě Vondroušovou.

Teenagerka, která zrovna v červnu roku 2017 dosáhla plnoletosti a měla za sebou první tenisové úspěchy, se kamery nezalekla.

V odvysílané pasáži Pohlreichovi kromě své lásky k těstovinám prozradila, že chvíli sledovala, jak šoumen trénuje. „Máte horší bekhend, z forhendu dáváte docela rány.“ Když to populární kuchař slyšel, s úsměvem odvětil: „Bekhend nemám žádný.“

Chyba starého muže

Během natáčení došlo k jednomu omylu. Vondroušová byla představena jako Klára, z čehož si pak na Štvanici dělali dlouho legraci. „Omluvte chybu starého muže,“ glosoval to kulinářský guru s úsměvem.

Moderátor a podnikatel, jenž nedávno loboval za státní dotaci kvůli vydání světoznámého gastronomického průvodce, na dotaz Deníku otevřel Vondroušové dveře k osobní gratulaci. Ale hned zdůraznil, že se nechce zařadit mezi lidi, kteří se jen chtějí zviditelnit.

„Takových teď bude spousta. Když bude mít chuť, rád ji v restauraci uvidím. Je mi jasné, že si zaslouží speciální zacházení, Wimbledon nevyhraje jen tak někdo. Ale já razím staré restauratérské heslo, že o hostech se nemluví. Host si zaslouží soukromí, pokud neřekne jinak,“ uvedl Pohlreich.

Na kurt by si proti nové šampionce All England Clubu prý také netroufl. „Snad rok jsem v ruce nedržel raketu. Měl jsem zraněné rameno. Musel bych najít někoho, kdo mi to bude pinkat na to, co umím. Radši se na tenis podívám v televizi. Jen škoda, že už skončil můj favorit Roger Federer,“ podotkl Pohlreich.