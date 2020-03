Jeden za všechny, všichni za jednoho! S tímto heslem vyráží do boje proti novému koronaviru bývalý tenista a „poloviční Přerovák“ Radek Štěpánek. Ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, vyzývá občany k ohleduplnosti a jednotě.

Radek Štěpánek na vyhlašování Nejúspěšnějšího sportovce roku Přerova 2017 v Městském domě | Foto: Deník / Kopáč Jiří

„Je to o nás všech. Pojďme bojovat za Česko. Vím, co to je bojovat za Česko. Vždycky, když to bylo nejvíc potřeba, tak jsme se dokázali semknout, pojďme do toho všichni,“ nabádá dvojnásobný vítěz Davis Cupu, který před dvěma lety v Městském domě v Přerově převzal cenu za osobnost roku 2017.