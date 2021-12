První oběť. Grandslamový šampion přijde o Australian Open. Hvězda není očkovaná

První grandslam roku začne už 17. ledna a nad startem Srba stále visí otazník. Djokovič totiž stále neprozradil, jestli je očkovaný. Srbský portál Blic Sport teď přišel s informací, že Djokovič téměř jistě nepocestuje do Sydney na lednový mezinárodní turnaj družstev, přestože byl původně uveden mezi účastníky. Tím by se zvýšila pravděpodobnost toho, že Australian Open vynechá.

„Novak z 99 % nepocestuje na ATP Cup. Trénuje v Srbsku, ale rozhodl se tuto soutěž vynechat,“ citoval server zdroj blízký Djokovičovi.

Per @jjmedic89, Novak Djokovic is not playing in the ATP Cup.



“Novak is not going to ATP Cup. He is practicing, but he’s decided to skip that competition”, said source close to Djokovic. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) December 25, 2021

Už dříve otec světové jedničky oznámil, že Djokovič v Melbourne nejspíš startovat nebude. „Co se očkování týče, tak to je soukromá záležitost. A nikdo nemá právo se někomu vrtat v soukromí. Novak se nenechá vydírat, takže tam zřejmě hrát nebude. Já bych nehrál. A on je můj syn, tak si to přeberte sami,“ řekl šedesátiletý Srdjan Djokovič v rozhovoru pro TV Prva.

Zisk rekordního titulu

Pořadatelé jediného grandslamu na jižní polokouli však nepochybují o tom, že se Djokovič na turnaji představí. Touha po zisku rekordního 21. grandslamového titulu bude větší, než zdrženlivý postoj k očkování.

„Novakovi stačí jeden titul, aby předčil ostatní. Nemyslím si, že by to chtěl přenechat někomu jinému," myslí si ředitel Australian Craig Tiley pro BBC. „Devětkrát vyhrál Australian Open, jsem si jistý, že se chce dostat na deset.“