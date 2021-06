Jenže ne všechny tenistky o zmíněné privilegium stojí. Naomi Ósakaová je o tři roky mladší než Martincová, na kontě má už čtyři grandslamové tituly a v pondělí dala s odzbrojující přímostí najevo, že o účast na turnajích „velké čtyřky“ až tak nestojí. Rozhodně ne za každou cenu. Zatímco jiné tenistky by kvůli tomu snad i zabíjely (obrazně řečeno), ona ne.

„Myslím, že mé odhlášení z French Open je nejlepší způsob, jak se všichni budou moci zase soustředit na tenis v Paříži. Nikdy jsem nezamýšlela stát se důvodem sporů a vyrušení,“ vzkázala Ósakaová s tím, že si teď dá od turnajů na nějakou dobu pauzu.

Co k tomu nejlépe vydělávající sportovkyni světa vedlo? Až nečekaně lítou bouři vyvolalo její rozhodnutí z minulého týdne, že na Roland Garros odmítá chodit na (povinné) tiskové konference. Japonská hvězda to zdůvodnila tím, že neustálá pozornost médií se podepisuje na jejím křehkém psychickém zdraví. Zní to vcelku nevinně, že?

Jenže i když pro svůj postoj našla dost podpory, stejně hlasitá byla i kritika. Leckdy docela ostrá. „Kontakt s médii je součástí naší práce. Každý to ví, když podepisuje profesionální smlouvu,“ vzkázala světová jednička Ashleigh Bartyová.

„Proč by měla mít jiné zacházení než všichni ostatní? Když se jí to nelíbí, tak ať na turnajích nehraje,“ mračil se slavný Mats Wilander.

Jako by ho Ósakaová vzala doslova. Dokazuje to, že rozhodně není typickou sportovní hvězdou. Zatímco na kurtu se mění v hladovou dračici, mimo tenisovou scénu zůstává stydlivou introvertkou, která svá slova o křehké psychice a obavách o své duševní zdraví myslí opravdu vážně. Odchodem dala najevo, že prostě odmítá jen tak hrát podle cizích pravidel.

„Pravda je taková, že od US Open v roce 2018 trpím depresemi a je velmi těžké se s tím vyrovnat,“ prozradila Ósakaová, která právě v New Yorku před třemi lety vybojovala svůj první grandslamový titul. Už tehdy se po finále složila v slzách a rozhodně to nebylo jen dojetím (možná si vzpomenete na tehdejší skandál její soupeřky Sereny Williamsové s rozhodčími).

Tenisový svět je rozhodnutím Ósakaové zaskočený, mírně řečeno. Najednou se ukazuje, že vážně nešlo „jen“ o účast na tiskovkách. Kauza obdivované šampionky mj. upozorňuje na zanedbávanou problematiku psychického zdraví špičkových sportovců. Ti, kdo na první pohled vypadají jako dokonalí polobozi a polobohyně, mohou být těmi nejzranitelnějšími.

„Chtěla bych Naomi obejmout, protože jsem mnohokrát byla v podobné situaci,“ vzkázala Serena Williamsová. „Každý je jiný, já sama jsem třeba odolnější, ale někdo ne. Někdy každý z nás musí najít sílu říct, že potřebujeme pomoct s tímhle, tímhle a tímhle. S někým si o tom promluvit,“ dodala americká legenda.

S podporou přispěchala také Martina Navrátilová, podle níž jde o dobrou příležitost změnit přístup WTA a dalších organizací k tomuto citlivému tématu. „My sportovci se učíme starat se o naše tělo, zatímco mentální a emoční stránka přicházejí zkrátka,“ myslí si jedna z nejlepších tenistek historie.

I am so sad about Naomi Osaka.I truly hope she will be ok. As athletes we are taught to take care of our body, and perhaps the mental & emotional aspect gets short shrift. This is about more than doing or not doing a press conference. Good luck Naomi- we are all pulling for you!