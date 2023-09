Dlouhých 75 týdnů vévodila na čele žebříčku WTA celému ženskému tenisu. Zdálo se, že dvaadvacetiletá raketa z Varšavy o své dominantní postavení jen tak nepřijde. Nicméně po nečekané osmifinálové porážce v New Yorku, kde největší favoritka a zároveň nejvýše nasazená Iga Šwiateková obhajovala loňské prvenství, je rázem všechno jinak. A držitelka čtyř grandslamových titulů se tak ihned po skončení US Open bude muset rozloučit s pozicí světové jedničky.

Zklamaná Polka Iga Šwiateková. | Foto: Profimedia

Když nastoupí na kurt, je téměř k nezastavení. A je úplně jedno, o jaký turnaj se zrovna jedná. Ovšem existuje také jedna tenistka, která dokáže během jediného utkání obrátit všechny trumfy polské hvězdičky Igy Šwiatekové vzhůru nohama. Dnes už se dá mluvit o hotové noční můře rodačky z Varšavy. Smutná kletba nyní opět vyvstala v malebném areálu Flushing Meadows.

Nikoho se bát nemusí. Sebevědomá Muchová si jde v New Yorku tvrdě za svým snem

Birmingham, Indian Wells, Dubaj a New York. Všechny tyto čtyři slavné tenisové zastávky pojí jedna společná věc. Ani v jednom případě nedokázala první hráčka světa najít recept na neoblíbenou soupeřku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska. Naprosto stejný scénář se opakoval i tentokrát v osmifinále amerického grandslamu. A sen o obhajobě titulu se nadobro rozplynul.

Nevím, co se to stalo, mrzelo Polku

Šwiateková přitom odstartovala duel s lotyšskou tenistkou velice dobře. První sadu s přehledem ovládla a dění na centrálním dvorci newyorského areálu rozhodně nenasvědčovalo žádnému divokému obratu. Jenže pak to zase přišlo. Chyby na podání, totální výpadek ve hře a Ostapenková se z ničeho nic dostala zpátky do hry. V podstatě úplně zadarmo.

„Šla jsem na kurt s tím, že musím hrát po svém a být za každou cenu agresivní. Tohle je tenis, který Iga nemá ráda. V prvním setu jsem spěchala a udělala hodně chyb. Poté už jsem ale hrála lépe a dokázala si pomáhat i svým podáním,“ těšilo po utkání přemožitelku světové jedničky.

A ještě laciněji pořídila Lotyška z třetí desítky žebříčku WTA závěrečnou třetí sadu, ve které zcela paralyzovaná Polka definitivně vyhasla. Dvaadvacetiletá favoritka turnaje nedokázala ani jednou uhájit vlastní servis a po několika minutách prohrávala už 0:5. Potupnému kanárovi sice unikla, nicméně v další hře už čtvrté porážce v řadě s Ostapenkovou nezabránila.

Po zápase jen těžko hledala slova. „Co se to dnes stalo?“ ptali se šokovaní novináři na pozápasové tiskové konferenci. „Vlastně ani nevím. Najednou jsem necítila žádnou kontrolu nad svojí hrou. Nedokážu vůbec říct, proč jsem začala dělat tolik chyb,“ kroutila hlavou zklamaná Šwiateková.

„Jsem jenom překvapená, jak se moje hra tak drasticky změnila. Obvykle, když hraju špatně, tak hraju špatně hned od začátku, pak to nějak doženu a problém vyřeším. Tentokrát to ale bylo úplně naopak, nerozumím tomu,“ nechápala vítězka 15 titulů na okruhu WTA.

Její série na pozici světové jedničky trvající 75 týdnů je třetí nejdelší v historii WTA za Stefanií Grafovou (186) a Martinou Hingisovou (80). „Bylo to skvělé, samozřejmě to znamenalo hodně. Na druhou stranu poslední dobou to bylo docela vyčerpávající. Jestli budu příště ve stejné situaci, udělám některé věci jinak, protože to bylo stresující, a to by být nemělo.“

Post jedničky převezme Sabalenková

A zatímco šampionku pařížského grandslamu z roku 2017 Ostapenkovou nyní čeká čtvrtfinále grandslamu proti domácí naději Coco Gauffové, loňská vítězka US Open se bude muset nadobro rozloučit s nasbíranými body a zároveň i pozicí světové jedničky. Ta sebevědomé Polce náležela dlouhých pětasedmdesát týdnů.

Od příštího pondělí však bude mít ženský tenis novou královnu. Do čela žebříčku WTA se totiž posune aktuální dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska, která nyní v New Yorku útočí na zisk druhého grandslamového titulu v rámci jediné sezony. Pětadvacetiletá tenistka už ovládla Australian Open na začátku tohoto kalendářního roku.

US Open jako drogové doupě? Tenisté cítí marihuanu. Zkuste to, radí sekuriťák

„Byla jsem trochu smutná, když Iga prohrála. Zároveň však cítím nadšení, protože to není tak, že by z prvního místa jenom spadla. Celý rok jsem hrála dobře a dostala ji pod tlak,“ řekla Sabalenková na tiskové konferenci po osmifinále US Open, ve kterém jednoznačně přehrála Rusku Kasatkinovou.

„Musím se ale přiznat, že takto jsem se nechtěla stát světovou jedničkou. Chci o to bojovat. A jsem ráda, že máme na okruhu někoho, kdo mě motivuje, abych se nadále zlepšovala,“ připomněla rivalitu s polskou tenistkou.