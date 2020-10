Devatenáctiletá polská tenistka Iga Swiateková dotáhla svou senzační jízdu na pařížském Roland Garros až do vítězného konce. Ve finále přehrála Američanku Sofii Keninovou 6:4, 6:1.

Iga Swiateková ve finále Roland Garros. | Foto: Profimedia

Ani jeden set neztratila polská hráčka Iga Swiateková na cestě do finále a úspěšně vykročila i do boje i titul. Ten zahájila brejkem hned při první možné příležitosti, který následně potvrdila a dostala se do vedení 3:0, když za tři hry ztratila pouhé tři míčky.