Prý se teď potřebuje dát hlavně psychicky do kupy. „Potřebuju si odpočinout fyzicky, doléčit neduhy, a především psychicky,“ nechala se slyšet dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Svoji roli hraji i věk. „Už nejsem nejmladší. Abych ještě zvládla pár sezon, tak volno potřebuju. Proto končím sezonu už teď,“ vysvětlila Kvitová, která kvůli odpočinku oželí i Pohár Billie Jean Kingové v Praze.

Kvitová letos laborovala se zraněným kotníkem, přesto zvládla odehrát 19 turnajů, včetně toho olympijského. V březnu v Dauhá se radovala z titulu, stejně jako v roce 2018. Na grandslamech se jí ale nedařilo, na turnajích velké čtyřky nedokázala přejít přes třetí kolo.

A kletbu třetího kolo symbolicky neprolomila ani na posledním turnaji v Indian Wells, kterému se přezdívá pátý grandslam. S ještě o rok starší Viktorií Azarenkovou z Běloruska prohrála ve dvou setech 5:7 a 4:6.

In the latest chapter of a rivalry that dates back 13 years, ?? @vika7 takes out Kvitova 7-5, 6-4 to book a spot in the fourth round ?#BNPP021 pic.twitter.com/5DfwKIBlUZ