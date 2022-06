Ještě před startem Wimbledonu, který vyhrál třikrát po sobě, se totiž dozvěděl nemilou zprávu, která dorazila ze zámoří. Vláda Spojených států potvrdila zákaz vstupu do země osobám, které nejsou očkované proti covidu. A to se týká Djokoviče, který odmítá vakcinaci. Srb by tak musel vynechat US Open.

„Bohužel mi není dovoleno vstoupit do Států,“ konstatoval trojnásobný vítěz amerického grandslamu, který se koná na přelomu srpna a září. „Rád bych do Států je, ale za těchto okolností to není možné. Už toho moc nemohu udělat. Budu čekat a uvidím. Je na vládě USA, aby rozhodla, zda dovolí neočkovaným lidem vstoupit do země.„

Jen okázalá exhibice? Prazvláštní Wimbledon je za dveřmi, hvězdy (ne)dorazí

Djokovič zároveň vyloučil, že by kvůli tomu změnil své přesvědčení a nechal se očkovat. Ani nebude žádat o výjimku jako na začátku roku pro Australian Open.

Místo obhajoby deportace

Právě o start v Melbourne pětatřicetiletý Sbr přišel kvůli problémům spojeným s covidem. Místo obhajoby titulu byl deportován z Austrálie a rekordní 21. titul na turnaji velké čtyřky ukořistil Nadal. Španělský bojovník následně ovládl i French Open, když na cestě za triumfem vyřadil Djokoviče. Má tak o dvě grandslamová vítězství víc než Srb.

Pokud by Djokovič opravdu nemohl přiletět do Flushing Meadows, jeho šance dotáhnout se na rekordmana Nadala by se tak letos smrskla už jen na Wimbledon. „Jsem si toho vědom. Je to další motivace, aby se mi na Wimbledonu dařilo. Doufám, že odehraju dobrý turnaj, jako v posledních třech ročnících," řekla světová trojka, která v Londýně triumfovala třikrát v řadě a celkem už šestkrát.