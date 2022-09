Plácání po zadku šokovalo Ameriku. V ČR by to nikdo neřešil, žasne Češka Bejlek

Třicetiletá Plíšková nedopustila proti Bouzkové komplikace jako v úvodním kole s Polkou Magdou Linetteovou. Nepřišla ani jednou o servis a čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Bouzková, kterou limitovalo zranění ruky, nenašla na soupeřku recept.

„V prvním zápase jsem si naťukla ruku, takže jsem nemohla hrát normální bekhend. Po utkání jsem si myslela, že je to v pohodě, ale následně se to zhoršilo. Zkusila jsem to a objevila jsem, že to možná jde hrát i s čopem, ale proti tak dobré a zkušené hráčce jako je Kája, to samozřejmě nestačí,“ řekla novinářům Bouzková.

Sestřih českého derby:

Zdroj: Youtube

První set získala Plíšková díky brejku v osmé hře, ve druhé sadě prolomila servis Bouzkové dvakrát. Postup si zajistila za 69 minut a v dalším kole vyzve turnajovou třináctku Švýcarku Belindu Bencicovou.

„Utkání jsem měla pod kontrolou. Maruška nemohla hrát bekhend, takže tam byla cesta. I tak ale hrála velmi dobře a trvalo mi asi tři gamy, než jsem si toho všimla. Ani její čop nebyl snadný a bojovala. Kdyby ten bekhend měla, možná by zápas vypadal jinak, ale i tak jsem si věřila, že uspěju. Myslím, že jsem předvedla dobrý výkon,“ uvedla Plíšková.

Dvaatřicetiletá Kvitová, která na úvod vyřadila Rusku Eriku Andrejevovou, postoupila poté, co Kalininová kvůli nemoci nenastoupila. „Přeji Anhelině brzké uzdravení a už vyhlížím třetí kolo,“ napsala Kvitová na instagramu.

Jako na horské dráze. Udělala jsem z toho zbytečně velké drama, uvedla Plíšková

Česká jednička je v této fázi US Open podruhé za sebou, jejím maximem z betonových dvorců na grandslamu ve Flushing Meadows jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Rodačka z Bílovce vyzve v další fázi přemožitelku Fruhvirtové - Muguruzaovou.

Dvojnásobná grandslamová vítězka a nasazená devítka nadělila v úvodním setu české kvalifikantce za 21 minut „kanára“, ve druhé sadě ale sedmnáctiletá Fruhvirtová favoritku dostala pod tlak. Za stavu 4:1 vedla v dalším gamu při podání 40:0, jenže nadějný vývoj grandslamová debutantka nedotáhla. Muguruzaová poté pěti hrami za sebou sadu otočila a zajistila si postup.

„Je to velká zkušenost zahrát si proti takové šampionce na druhém největším tenisovém stadionu v New Yorku. Začátek byl těžší a nečekala jsem, že mi zabije každou šanci, kterou ji nabídnu. Rozdíl byl taky v podání,“ řekla českým novinářům Fruhvirtová.

„Druhý set mě hodně mrzí, protože jsem měla 4:1 a 40:0. O moc líp jsem to rozjeté mít nemohla. Škoda, uteklo mi to o pár míčků, ale co se dá dělat. I tak to byl zatím můj nejúspěšnější dospělý grandslam a super start do betonové sezony. Těším se, že na to navážu,“ doplnila talentovaná tenistka.

Proti legendám

Linda Nosková a Lucie Hradecká zahájily čtyřhru na US Open ve velkém stylu. Český pár zdolal před 23 tisíci fanoušky na stadionu Arthura Ashe hvězdnou domácí dvojici Serenu a Venus Williamsovy 7:6, 6:4. Uspěly také Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které na úvod porazily rumunskou dvojici Monica Niculescuová, Gabriela Ruseová 6:3, 1:6, 6:3.

Tenisová královna (ne)pláče. Jak Serena dotančila k nesmrtelnosti

Sedmnáctiletá Nosková si s o dvacet let starší Hradeckou připsaly v prvním společném zápase cenný skalp čtrnáctinásobných grandslamových šampionek ze čtyřhry. Navzdory bouřlivé divácké kulise nepovolily legendárním sestrám Williamsovým, které sehrály po svém boku zřejmě poslední soutěžní zápas, ani set.

„Stoprocentně šlo o můj největší tenisový zážitek. Každá osobní výhra v singlu je také důležitá, obzvlášť juniorský grandslam pro mě hodně znamenal, ale tohle byl jeden z mých snů. Byla jsem spokojená jen s tím, že jsem proti nim mohla nastoupit,“ řekla po utkání českým novinářům Nosková.

„Čekala jsem, že budu před zápasem a na jeho začátku hodně nervózní. Nicméně jsem si ale neuvědomovala, že hraju proti legendám. To mě překvapilo,“ uvedla Nosková.

„Se sestrami Willamsovými mám dvě výhry a obě byly tady. To docela potěší. Já to ale neberu, že to byl jejich poslední zápas. Pro mě je zase tohle poslední grandslam, takže jsem si to také užila. Na to, že to mohl být můj poslední debl tady v New Yorku, se přišlo docela podívat docela dost lidí. Co víc si nakonec přát,“ doplnila Hradecká.

Češky porazily sestry Williamsovy:

Zdroj: Youtube