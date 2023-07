Alexander Zverev – Alexander a Mischa Zverevovi

Kompletní rodina Zverevových. Zleva otec Alexander, mladší syn Saša, maminka Irina a starší z bratrského dua Mischa.Zdroj: Profimedia

Jméno Zverev je na tenisovém okruhu pojem sám o sobě. Je však třeba říct, že svou popularitu získalo zejména díky Sašovi mladšímu, který to z celé rodiny dotáhl suverénně nejdál. To otec Alexander starší na mnoho úspěchů nedosáhl. Tedy co se profesionálního okruhu týče. Jeho maximem bylo 175. místo na žebříčku, pyšnit se ovšem může alespoň triumfy na Univerziádě 1984 či Hrách dobré vůle o dva roky později. Tehdy ještě pod hlavičkou Sovětského svazu, který ale posléze nadobro opustil, když s ženou a malým Mischou emigroval do Hamburku.

Mladší syn Saša už se ovšem narodil přímo v Německu. A je to právě on, kdo dodnes přidává do rodinné sbírky ty nejvzácnější úspěchy. Před dvěma lety například vyhrál tokijskou olympiádu, hned dvakrát pak zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Turnaje mistrů. Jediné, co mu tak momentálně schází, je opanování turnaje velké čtyřky. Velice blízko byl na US Open 2020, kdy se probojoval až do finále. Na poslední dílek do skládanky však nadále čeká. Bratr Mischa byl na žebříčku nejvýše pětadvacátý, vyhrál jeden turnaj ve dvouhře, čtyři tituly pak přidal i ve čtyřhře.