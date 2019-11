"Má za sebou dlouhou a velice úspěšnou kariéru. Je jedním z nejlepších hráčů celé naší historie," řekl Navrátil, pod jehož vedením Berdych vstoupil do světa velkého tenisu. "Byl úžasný sportovec a absolutní profesionál. Jsem vděčný, že jsem s ním mohl strávit šest let práce na top úrovni," dodal Krupa, pod jehož dohledem se rodák z Valašského Meziříčí Berdych usadil mezi špičkou a pětkrát si zahrál Turnaj mistrů.

Právě v Londýně na Masters, kam se kvalifikoval celkem šestkrát, se Berdych v sobotu ve 34 letech rozloučí kvůli zdravotním problémům s kariérou.

Navrátil převzal Berdycha coby šestnáctiletý talent. Tehdy ho manažer Miroslav Černošek v Prostějově požádal, zda by nad ním nepřevzal dohled. "Že je to šikovný kluk, jestli bych do toho šel. Byl vysoký, měl výborný servis a velice dobrý forhend, ale horší pohyb a velice špatný bekhend," vzpomínal Navrátil na rok 2001.

Berdych se začal rychle zlepšovat. O rok později vyhrál první dva turnaje kategorie Futures a v další sezoně přidal už i triumfy na challengerech. "Byl nesmírně pracovitý a tenisově inteligentní," zopakoval několikrát Navrátil a dodal: "Průlom nastal v jeho devatenácti, kdy v Palermu v roce 2004 vyhrál první titul na ATP."

Průlomový rok

Ve zmíněném roce 2004 na sebe Berdych upozornil nejvíce na olympiádě v Aténách, kde vyřadil tehdejší světovou jedničku Švýcara Federera. Už tehdy ukázal své velké zbraně. "Opíral se o tvrdý forhend a servis. Hrál rychle, hodně zapracoval na pohybu a šest let se udržel ve světové desítce," vyzdvihl Navrátil.

Za Navrátila získal Berdych čtyři tituly a mezi nimi i ten největší, vavřín z turnaje série Masters v hale v Paříži v roce 2005. Od Navrátila odešel na podzim 2008, ale potkávali se v daviscupovém týmu. Společně s kapitánem Navrátilem a s Radkem Štěpánkem vybojovali v letech 2012 a 2013 slavnou "salátovou mísu".

Krupa se začal podílet na Berdychově vývoji v listopadu 2008. "Přebíral jsem v podstatě hotového hráče, dodělávali jsme detaily ve hře," řekl kouč a chválil připravenost svého svěřence na tréninky. "Většinou byl absolutně v pohodě, odevzdal, co člověk chtěl, a nemusel jsem ho extra nutit. Udělal, co jsem po něm chtěl, a přidal si i své. Věděl, co chce. Jen potřeboval nasměrovat," uvedl Krupa.

Mr. Consistent

Berdych se vypracoval v jednoho z nejstabilnějších hráčů. Přezdívalo se mu "Mr. Consistent", protože hrál vyrovnaně jako stroj. "Prohrával s žebříčkově horšími jen minimálně a dokazoval to na každém turnaji. Konzistence byla obdivuhodná a každý rok atakoval padesát výher za sezonu, to je neuvěřitelné," řekl Krupa.

Nejlépe Berdychovu vyrovnanost výsledků vystihuje žebříček. Šest let bez přestávky byl v elitní desítce a sedmkrát po sobě sezonu v Top 10 i ukončil. Jen jeden sen nikdy nenaplnil. Grandslamový titul mu unikl. Jeho nejlepším počinem bylo finále Wimbledonu v roce 2010.

"Měl smůlu, že ve své kariéře potkal Federera, Nadala, Djokoviče a Murrayho. Grandslamový titul by si zasloužil," řekl Navrátil. "Prostě ti čtyři byli o kousek lepší a tři za sebou porazit nedokázal," dodal Krupa.

Berdych, povahou introvert, sice grandslamový vavřín nezískal, ale jako jeden z mála se v Austrálii, Paříži, Londýně i New Yorku dokázal dostat do semifinále. "To je prostě top úroveň a ukazuje to jeho kvality. Talent na tenis měl Berďa obrovský," pronesl Krupa, který s Berychem slavil titul na okruhu ATP šestkrát.

Po Krupovi spolupracoval Berdych s Danielem Vallverduem z Venezuely, deset měsíců na přelomu let 2016/17 měl v roli superkouče Gorana Ivaniševiče a od půlky roku 2017 až do konce kariéry mu pomáhal Martin Štěpánek.