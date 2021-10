Nejprestižnější týmové klání v ženském tenise nyní nese jméno americké legendy Billie Jean Kingové a od pondělka se v O2 areně představí ve zbrusu novém hávu. Bývalý Fed Cup se totiž vydal ve stopách mužského Davis Cupu a klasický formát zápasů doma/venku vyměnil za velký finálový turnaj pro dvanáct reprezentací.

„Pro Česko je to asi největší sportovní událost, která tu kdy byla,“ tvrdí s nadšením Kaderka, donedávna jeden z nejostřejších kritiků novot. Fakt je, že tuzemským tenistkám starý formát vysloveně seděl – za posledních deset let triumfovaly šestkrát. Teď jde pro všechny o krok do neznáma.

Tahounka Krejčíková

Jednu výhodu ovšem Češky mají – hrají doma. V minulých letech bojovaly v nabité O2 areně hned čtyřikrát, a pokaždé uspěly. „Příklady táhnou, holky chtějí navázat na minulé triumfy,“ slíbil kapitán Petr Pála, který tentokrát nominoval Barboru Krejčíkovou, Markétu Vondroušovou, Terezu Martincovou, Kateřinu Siniakovou a Lucii Hradeckou.

Skupina A: Francie, Rusko, Kanada

Skupina B: Austrálie, Bělorusko, Belgie

Skupina C: USA, Španělsko, Slovensko

Skupina D: Česko, Německo, Švýcarsko

(1. 11. Česko - Německo,

4. 11. Česko - Švýcarsko)

Semifinále: 5. 11.

Finále: 6. 11.

Hlavní tahounkou obměněného výběru (bez ostřílených harcovnic Petry Kvitové a Karolíny Plíškové) má být letošní vítězka Roland Garros a světová čtyřka Krejčíková. Jako žebříčkově nejvýše postavená účastnice Billie Jean King Cupu je hlavním lákadlem pro fanoušky právě ona, byť zkušeností s podobnými utkáními moc nemá.

„V roce 2018 jsem byla tady v Praze ve finále jako náhradnice a říkala jsem si, že bych před českými diváky chtěla jednou hrát ten nejdůležitější zápas,“ říká Krejčíková. „Samozřejmě vím, že budu pod velkým tlakem. Chci předvést to nejlepší, co umím.“

Vyprodáno není

Domácí hráčky začnou v pondělí proti Němkám, ve čtvrtek změří síly se Švýcarkami. Do semifinále postoupí jen vítězky čtyř tříčlenných skupin, jednotlivé duely se skládají ze dvou singlů a závěrečné čtyřhry.

Kromě nablýskané hlavní scény v O2 areně se bude hrát i v menší hale O2 universum a dbát se bude na pečlivé dodržování koronavirových bublin.

S horšící se pandemickou situací souvisí i návštěvnost. Za běžných okolností by už bylo minimálně na české zápasy dávno vyprodáno, ale tentokrát se diváci drží trochu zpátky. Vstupenky jsou tak stále k dispozici: celodenní stojí od 890 do 2290 korun, semifinále a finále jsou dražší.

Světové hvězdy dají přednost Mexiku



První ročník Billie Jean King Cupu se měl konat už loni v dubnu v Budapešti. Nejprve byl (samozřejmě kvůli covidu) odložen a pak Maďaři úplně vycouvali. Současný termín na konci náročné sezony bohužel podle očekávání vedl k tomu, že řada tenisových hvězd se do Prahy vůbec nedostaví. Vždyť už 8. listopadu začíná v dalekém Mexiku tradiční Turnaj mistryň.



Znamená to, že v O2 areně budou scházet například Ashleigh Bartyová, Aryna Sabalenková, Karolína Plíšková či Garbiñe Muguruzaová, tedy s výjimkou Barbory Krejčíkové kompletní top 5 žebříčku WTA. „Tlak spojený s neustálým cestováním byl enormní. Už celé týdny mě bolí kotník a dlouho jsem nebyla doma. Musím si odpočinout,“ uvedla Muguruzaová (kromě ní se Španělkám omluvila i nedávná vítězka z Indian Wells Paula Badosaová, obě čeká lukrativní start v Mexiku).



Na druhou stranu další zvučná jména v české metropoli nechybějí. Němky mají k dispozici Angelique Kerberovou, Švýcarky olympijskou vítězku Belindu Bencicovou, Rusky zase Anastasiji Pavljučenkovou a Belgičanky Elise Mertensovou. I proto lze jen velmi obtížně odhadovat, jak na tom týmy – včetně toho českého – vlastně budou.