Vřelé přivítání od organizátorů, v ochozech domácí atmosféra, ale nakonec velice hořká pilulka. Nasazená jednička Livesport Prague Open Marie Bouzková nenavázala na loňskou suverénní jízdu a s turnajem se tentokrát loučí už v prvním kole. V pondělním vystoupení totiž nestačila na skvěle hrající Rumunku Jaqueline Cristianovou, které podlehla po takřka třech hodinách boje 4:6, 6:4 a 4:6.

Česká tenistka Marie Bouzková. | Foto: Profimedia

Ve druhém setu měla za nepříznivého stavu 3:4 při gamebalu soupeřky skutečně na mále. Před domácím publikem se ale odhodlala k velkému obratu a v rozhodujícím dějství si postupně vypracovala slibné vedení 3:1. Ani to však na sladkou tečku za letošní premiérou Marie Bouzkové v areálu pražské Stromovky nakonec nestačilo.

Domácí bašta bez Rusek i největší hvězdy. Krejčíkovou dále trápí vleklé zranění

Pětadvacetiletá Češka totiž vůbec nezvládla koncovku vyrovnaného duelu, jenž se protáhl až na tři hodiny, a po těsné prohře s rumunskou tenistkou Cristianovou přišla o veškeré naděje na obhajobu loňského prvenství. Nasazená jednička padla se 122. hráčkou žebříčku WTA po setech 4:6, 6:4 a 4:6.

„Byl to dobrý boj až do posledního míčku. Hlavně první set mi zbytečně utekl, než jsem se do toho dostala. Pak jsem to nějak vybojovala a vedla ve třetím, ale pak mi to zase uteklo. Soupeřka však hrála dneska moc dobře,“ přiznala po utkání Bouzková, která s Rumunkou prohrála úplně poprvé v kariéře.

Po vydařeném obratu na konci druhého setu se česká tenistka herně zvedla a odměnou jí bylo nadějné vedení 3:1 na gemy v sadě číslo tři. Posléze ovšem překvapivě ztratila hned čtyři hry za sebou, což se nakonec sedmatřicáté hráčce světa stalo osudným. Cristianová už svůj náskok nepustila a divákům v areálu pražské Sparty připravila hned na úvod turnaje první překvapení.

„Měla jsem hodně nízké číslo prvního podání a mé gemy na servisu nebyly dost dominantní, jak bych dnes potřebovala. To mi zápas velice zkomplikovalo, i když jsem se pořád snažila najít cestu. Ale nestačilo to,“ povzdechla si nedávná osmifinalistka travnatého grandslamu.

Sestřih utkání prvního kola mezi Marií Bouzkovou a Jaqueline Cristianovou:

Zdroj: Youtube

Utkání před zraky domácích fanoušků si však i přes hořký konec náramně užila. „Atmosféra byla úžasná. To mě tak nějak drží u toho, že to bylo celé hezké, ale zase mě o to více mrzí, že si tady nebudu moct zahrát další zápas,“ podotkla rodačka z hlavního města.

Pořadatelé pražského turnaje si pro českou turnajovou jedničku připravili speciální překvapení už při příchodu na kurt, po němž navíc obstaral tradiční zápasový los její mladší bratr Benjamin. „Bylo to fakt super. Už moje nástupovka, ta byla asi nejlepší v mé kariéře. Určitě na to budu vzpomínat hodně dlouho. A příští rok se sem zase vrátím,“ slíbila s úsměvem na tváři.

Další domácí zástupkyní v pondělním programu byla mladá naděje Lucie Havlíčková, jež nastoupila do utkání proti favorizované Francouzce Alizé Cornetové. Kvůli špatné viditelnosti se však bude rozehraný duel za stavu 2:6 a 2:4 v neprospěch Češky dohrávat v úterý.