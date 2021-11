Srbský tenista Novak Djokovič vykročil v Turíně za rekordním šestým titulem na Turnaji mistrů vítězně. První hráč světového žebříčku zdolal na úvod Zelené skupiny 7:6, 6:2 Nora Caspera Ruuda, který na závěrečné akci sezony pro osmičku nejlepších hráčů debutuje.

Srbský tenista Novak Djokovič v utkání Turnaje mistrů v Turíně. | Foto: ČTK

Čtyřiatřicetiletý Djokovič, jenž na elitním turnaji startuje už počtrnácté, sice duel zahájil ztrátou podání, do zápasu se ale dokázal vrátit. O dvanáct let mladší Ruud, jenž byl letos s pěti tituly na okruhu ATP spolu s Djokovičem a Alexanderem Zverevem nejúspěšnějším hráčem, ztratil vyrovnanou úvodní sadu v tie-breaku 4:7. Ve druhém setu už srbský favorit na kurtu dominoval a potřinácté zvládl vstup do Turnaje mistrů. Úvodní utkání prohrál jen v roce 2007 při svém debutu.