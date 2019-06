Bartyová patřila v juniorské kategorii k top hráčkám, v žebříčku se dostala až na druhou pozici. V pouhých patnácti letech ovládla Wimbledon a pomalu se začínala probíjet i mezi dospělými. Během tří let se však na turnajích nejvyšší kategorie dostala nejdál do druhého kola, parádní výsledky ale slavila v deblech, kde byla hned třikrát ve finále.

V roce 2014 přišla nečekaná zpráva. Bartyová se v pouhých osmnácti letech rozhodla dát si od tenisu pauzu a pustila se do jiného sportu. Místo rakety vzala do ruky pálku a za Brisbane odehrála sezonu v kriketové lize.

„Byla to úžasná etapa mého života. O to víc, že jsem potkala lidi, které nezajímalo, jak dobře umím hrát tenis. Potřebovala jsem žít normální život, protože ten tenisový takový určitě není,“ vyprávěla Australanka po nedávném vítězství na Roland Garros.

Odchod z tenisu jí prospěl a po nějaké době se jí vrátila chuť bojovat opět na kurtech. „Byla to důležitá součást mého života a nejlepší rozhodnutí, které jsem v té době mohla udělat. Ještě lepší však bylo vrátit se,“ uvedla.

A tak se zhruba rok a půl od posledního zápasu vrhla zpátky do tenisového kolotoče. Formu sbírala na menších turnajích ve čtyřhře, kde ukazovala, že ze svého umění příliš neztratila. Na třech z pěti se totiž radovala se svými parťačkami z vítězství.

Už ani nefigurovala v žebříčku

V květnu 2016 se vrátila také do pavouků dvouhry, přičemž v žebříčku WTA už ani nefigurovala. Na travnatých turnajích v Anglii se jí však dařilo. Vyhrála třináct zápasů z patnácti, rázem byla ve čtvrté stovce a vysloužila si divokou kartu do wimbledonské kvalifikace. Do hlavní části se ale neprobojovala a ve zbytku roku navíc kvůli zranění sehrála už jen jeden turnaj.

Nová verze Bartyové byla silnější a uvolněnější. „Hraju trochu něco jiného než ostatní holky. Snažíme se držet unikátního stylu a pracovat na něm,“ říkala po návratu.

I díky tomu se dokázala v průběhu minulých dvou let postupně probojovávat žebříčkem. Do této chvíle vyhrála šest turnajových titulů ve dvouhře a osm ve čtyřhře. Loni na US Open slavila s Coco Vandeweghovou první grandslamový úspěch a před pár týdny uspěla také sama za sebe. V paměti jistě zůstává výhra nad českou vyzývatelkou Markétou Vondroušovou ve finále French Open.

A o pár týdnů později dosáhla Bartyová na další velkou metu. Pozici číslo jedna. „Prošli jsme s mým týmem úžasnou cestu. Začali jsme před třemi a půl lety od nuly, bez žebříčku. Takže to, kde teď jsme, je ohromný úspěch nejen pro mě, ale i pro ně,“ prohlásila stále teprve třiadvacetiletá tenistka.

A další úspěch na sebe nemusí dlouho čekat. Ve Wimbledonu bude Bartyová znovu patřit k hlavním favoritkám.