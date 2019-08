Přijde vzpoura mladých? Zatím ne, tenisu dál vládne "velká trojka"

Před pěti lety stál Marin Čilič na kurtu obrovitého Arthur Ashe Stadium, svíral trofej pro vítěze US Open a zubil se do kamer. Překvapivý šampion si svou chvíli slávy užíval. „Nemůžu uvěřit, že už je to pět let. Čas letí vážně rychle,“ říká dnes chorvatský tenista.

Co je na tehdejším Čiličově triumfu s odstupem času nejzajímavější? Od roku 2014 už totiž nikdo další nedokázal vyhrát svůj první grandslam v kariéře. Vítězové čtyř nejprestižnějších klání se opakují stále dokola. Pro srovnání: v ženském tenise se za tu dobu objevilo devět novopečených šampionek. „Velká trojka" se vyznačuje vskutku obdivuhodným apetitem. Novak Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal si rozdělili posledních jedenáct grandslamů v řadě a přetahují se mezi sebou o rekordy v celkovém počtu triumfů. Federer jich má 20, Nadal 18 a Djokovič 16. Zbytek tenistů jen uctivě přihlíží jejich mistrovským lekcím. „Každý z nich chce být nejlepší a mít nejvíc grandslamů, proto jeden na druhého tlačí a navzájem se posouvají. Pro nás ostatní je to pak o to obtížnější," popsal Čilič výstižně. Pořád se mluví o mladých talentech, odhodlaných změnit zavedené pořádky, ale když jde do tuhého, je vše při starém. Stačí si vzpomenout na letošní Wimbledon: ve finále proti sobě stáli osmatřicetiletý Federer a dvaatřicetiletý Djokovič, který předtím v semifinále vyřadil třiatřicetiletého Nadala. Kde zůstali mladíci? „Věřím, že jejich čas přijde, ale nevím kdy. Už za rok? Nebo později?" táže se Čilič. Realita je taková, že třeba hvězdné trio Dominic Thiem, Alexander Zverev a Stefanos Tsitsipas letos na Wimbledonu vypadlo v 1. kole. Thiem s Tsitsipasem si to zopakovali i teď na US Open, ze hry už je třeba i Karen Chačanov. Krach za krachem a „velká trojka" se směje. Ruská naděje „Grandslam je něco jiného než normální turnaj. Trvá dva týdny a celou dobu musíte hrát konzistentně, být v klidu a fit a nebláznit. Vše se musí sejít," uvedl Daniil Medveděv, žhavá kometa letošního léta. Mladý Rus triumfoval v Cincinnati a hrál i finále ve Washingtonu a Montrealu. To všechno zvládl za necelý měsíc. Není divu, že před US Open mnozí věřili, že právě on (nasazený jako číslo pět) povede vzpouru mladých. „Vůbec nechybuje. Hrát proti němu je jako hrát proti zdi," povzdechl si David Goffin, který s Medveděvem prohrál duel o titul v Cincinnati. „Jednoho dne Daniil grandslam asi vyhraje, ale už letos? Na to je asi příliš brzy," míní Belgičan. Podobně to vidí i obhájce titulu Djokovič, kterého Medveděv rovněž porazil v Cincinnati. „Zaslouží si být řazen mezi adepty na titul, potřebuje ale získat zkušenosti. Na grandslamech totiž potřebujete víc než jen svou hru. Důležitá je také trpělivost a schopnost vypořádat se se všemi těmi věcmi mimo kurt," připomněla světová jednička.

Autor: Vojtěch Žižka