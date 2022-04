Nutno zdůraznit, že drtivá většina sportovních federací a organizací si na ni odpověděla kladně. Sport je v Rusku nedílnou součástí propagandistického kolovrátku, spousta předních medailistů a rekordmanů výslovně podporuje vládní politiku. Trest je namístě.

Jak nadčlověk Putin využívá známé sportovce. Ozvat se proti režimu chce odvahu

Jenže ne vždy je to tak jednoduché. Jako příklad může posloužit tenista Daniil Medvěděv, nedávná světová jednička a jedna z hlavních hvězd okruhu ATP. Válku opakovaně odsoudil, od osmnácti let žije prakticky bez přestání v cizině (hlavně ve Francii), o politiku se nestará. Přesto teď po něm řada lidí chce, aby se výslovně distancoval od Putina a jeho režimu.

„Chceme mít jistotu, že mezi sportovci není žádný Putinův příznivec,“ vyjádřil se nedávno britský ministr sportu Nigel Huddlestone, když se objevilo volání po zákazu startu pro ruské (a zřejmě i běloruské) tenistky a tenistky na letošním Wimbledonu.

Budou podepisovat prohlášení?

Medvěděv by v All England Clubu bezesporu patřil k hlavním favoritům, stejně jako jeho krajan Andrej Rubljov (který hned po začátku invaze napsal na turnaji v Dubaji na kameru „válku ne, prosím“).

Tenisové organizace ATP a WTA přitom ve strachu z případných žalob nesáhly k restrikcím. Rusové a Rusky na turnajích volně hrají, jen musejí startovat bez státní vlajky. Některým reprezentantům Ukrajiny se to pochopitelně moc nelíbí, podle nich je jejich „ne válce“ jen frází.

Za rodnou vlast. Ukrajinští tenisté vyměnili raketu za zbraň a chrání své domovy

V případě Wimbledonu jde ovšem o turnaj pořádaný soukromým klubem, a ten se může dle libosti rozhodnout, koho na své dokonale zastřižené trávníky pustí a koho ne.

Podle ministra Huddlestona je ve hře jakési prohlášení, v němž by Medvěděv a spol. přímo a bez vytáček odsoudili Putina. Pak by mohli hrát. „Teď jen přemýšlíme, co přesně od Rusů chtít, aby nás přesvědčili,“ prohlásil britský politik.

Navrátilová je proti kolektivní vině

Tento svérázný přístup má však řadu odpůrců. „Nemyslím si, že bychom po nich měli chtít další vyjádření. Vždyť v Rusku mají rodiny a víte, že jim může hrozit až patnáct let vězení,“ upozornila před nedávnem někdejší wimbledonská mocnářka Martina Navrátilová, kterou jistě nelze podezírat ze sympatií k ruskému vládci. Nelíbí se jí však uplatňování principu kolektivní viny.

Jak žijí ukrajinští sportovci v Česku? Strach, nejistota i boj s dezinformacemi

Sáňkaři uspěli



Arbitráž světové sáňkařské federace FIL vyhověla stížnosti ruského svazu (FSSR) a zrušila rozhodnutí o suspendaci jeho sportovců, trenérů a funkcionářů ze závodů. Jde o první podobné rozhodnutí, v dalších sportech byly až dosud ruské stížnosti zamítány.

Podobně mluví také australská legenda Todd Woodbridge. „Jde o individuální sport, hráči v něm jsou sami za sebe. V týmových sportech je to jiné, tam reprezentujete svou zemi, ale tenisty bych prostě nechal hrát. Vždyť řada z nich v Rusku vlastně ani nežije,“ připomněl pro Channel Nine Woodbridge, devítinásobný vítěz wimbledonské čtyřhry.

Smířlivé argumenty přišly i z Ukrajiny od tenisty Serhije Stachovského, který svou vlast brání se zbraní v ruce. Podle něj nelze na hráče, kteří celý rok létají po světě a soustředí se jen na turnaje, házet odpovědnost za Putinovy kroky. „Jsem si celkem jistý, že ani nebyli u voleb,“ poznamenal Stachovskij.