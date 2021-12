Šéf WTA Steve Simon nejprve ve středu oznámil, že jeho organizace pozastavuje konání všech svých turnajů v Číně a Hongkongu na rok 2022, aby pak ještě přitvrdil prohlášením, že toto rozhodnutí se může týkat nejen příštího roku, ale i dalších sezon.

„Je mi velmi líto, že to zašlo tak daleko,“ uvedl Simon v prohlášení, v němž připomíná průběh celé kauzy a trvá na tom, že obavy o svobodu Pcheng Šuaj nerozptýlilo ani těch několik (zjevně naaranžovaných) fotek a záběrů, ani videohovor tenistky s šéfem MOV Thomasem Bachem. Hráčka v něm řekla, že je v pořádku a v bezpečí, jen těžko se však věří tomu, že šlo o skutečně svobodné a necenzurované vyjádření.

„Chceme s Pcheng mluvit sami a ujistit se, že je opravdu v bezpečí a není zastrašována. Zatím nám to nebylo umožněno a nemáme jistotu, že to, co vidíme, není dopředu připravené,“ připomněl Simon známou zálibu totalitních režimů v Potěmkinových vesnicích všeho druhu.

Proto Čína na neurčitou dobu přijde o ženské tenisové turnaje, kterých přitom v posledních letech rapidně přibývalo (včetně luxusně dotovaného Turnaje mistryň v Šen-čenu). „Pokud mocní lidé v Číně potlačují hlas žen a obvinění ze sexuálního napadení zametají pod koberec, jde to přímo proti základům, na kterých je postavena WTA,“ uvedl Simon.

Jeho rozhodnutí vyvolalo mezi tenistkami vlnu souhlasu. Petr Kvitová zareagovala na Twitteru potleskem, ostatně už dříve vyjádřila Pcheng Šuaj své sympatie. „Chci přidat svůj hlas k podpoře této naší neuvěřitelně odvážné spoluhráčky a modlím se za její bezpečí,“ vzkázala česká hvězda.

„To je lídr!“ nadšeně chválí Simona francouzská tenistka Alizé Cornetová, zatímco jedna ze zakladatelek WTA Billie Jean Kingová má radost z toho, že ženský tenis nezavírá oči před zásadními hodnotami. „WTA si zvolila místo na správné straně historie, brání práva svých hráček,“ uvedla Kingová.

Vyjádřila se i Martina Navrátilová, která nezapomněla kritizovat rozporuplný postoj MOV a Thomase Bacha. „Jde o statečné rozhodnutí, které upřednostňuje princip před penězi. Co na to MOV? Zatím nic neslyším!“ napsala česko-americká tenisová legenda.

This is a brave stance by Steve Simon and the WTA where we put principle above $ and stand up for women everywhere and particularly for Peng Shuai.

Now - what say you, @IOC ?!? #IOC - so far I can barely hear you!!!#WhereisPengShuai https://t.co/X7tNDbs3Uu