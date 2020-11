/VIDEO/ Když si chcete zahrát tenis, tak vám v tom nic nemůže zabránit. To ukázal světu bratr řeckého tenisty Stefanose Tsitsipase Petros.

Dobrý tenista pro míček i do vody skočí, ví Petros Tsitsipas. | Foto: Instagram Petros Tsitsipas.

Zatímco jeho slavnější bratr Stefanos už netrpělivě vyhlíží nadcházející Turnaj mistrů v Londýně, do nějž se z pozice světové tenisové šestky probojoval, o dva roky mladší Petros zatím nakukuje do světa velkého tenisu zpoza hranice první tisícovky. To ale v žádném případě neznamená, že nesdílí lásku k tenisu jako dvaadvacetiletý Stefanos.