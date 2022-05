Ano, Barbora Krejčíková bude chtě nechtě bez debat patřit mezi horké favority na zisk vzácné trofeje, zejména s vzácnou nálepkou obhájkyně titulu. Avšak tyto veselé predikce najdete tak maximálně napsané na kousku papíru. Realita je bohužel o mnoho krutější.

Krejčíková se sžívá s obrovským tlakem. Vnímám ho jako výsadu, tvrdí

Nejen rodačka z Ivančic, ale rovněž Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou, mimo jiné další dvě zástupkyně nejlepší padesátky na světě, bojují s nepříznivým zdravotním stavem. Poslední zmiňovaná dokonce musela svou účast v Paříži definitivně odpískat.

K+S: Bára po zranění, Káča se zraněním

Na antuce se české lvice téměř neukázaly, druhá hráčka světového žebříčku a loňská vítězka French Open Krejčíková půjde do akce úplně poprvé od konce února. Bez herní praxe i větší tréninkové zátěže. Rovnou takříkajíc do vroucí vody. Siniaková zase vstoupí do turnaje se stále nedoléčenými bolístkami.

„Jestli půjde všechno podle plánu, Paříž pro mě bude novým začátkem. Pauza už byla hodně dlouhá, nyní jsem ráda, že můžu konečně hrát a den ode dne se cítím lépe,“ uklidnila fanoušky usměvavá Krejčíková.

Česká tenistka Barbora Krejčíková líbá pohár po loňském vítězství ve finále French Open.Zdroj: ČTK/AP/Michel Euler

Bude to ale stačit? Konkurence okolo špičky světového žebříčku na rozjezd nejúspěšnější tuzemské hráčky uplynulé sezony rozhodně čekat nebude. Polská raketa Iga Swiateková střádá jeden turnajový triumf za druhým, velkou formu nyní hlásí také Běloruska Sabalenková s tuniskou nadějí Ons Jabeurovou. A nedočkavých adeptek na přebrání pařížského titulu přibývá každým dnem.

A z pohledu trápení českých tenistek to není ještě zdaleka vše. Petra Kvitová, Tereza Martincová, Marie Bouzková a Karolíny Muchová s Plíškovou zase naopak válčí se špatnou formou, v posledních týdnech přistálo na jejich konto pouhých sedm vítězných zápasů. A to zejména díky Plíškové, která v rámci přípravy ve Štrasburku uhrála sympatické semifinále.

Talent Lehečka se chystá dobýt Paříž. Na užívání budu mít čas později, říká

Avšak ani pro ni nebyl letošní antukový rozjezd žádnou procházkou po růžové zahradě. Stejně jako loni svítí na výsledkové tabuli třicetileté tenistky záporná bilance, navíc nedávné velké turnaje v Madridu a Římě, kde Plíšková vypadla hned v prvním kole, jednoznačně ukázaly, že k ideální psychické pohodě to má ještě stále hodně daleko.

Kvitová (opět) jako horské dráze

Petra Kvitová se v letošní sezoně na kurtu zatím trápí.Zdroj: ČTK/Jaroslav Ožana

Pokud je řeč o psychice, tak ta bude na blížícím se Roland Garros jednoznačně největší překážkou Petry Kvitové, jež stále čeká na své první letošní antukové vítězství. Sezonu startovala na sedmnácté pozici, po sérii špatných výkonů však přišel výrazný propad a rodačka z Bílovce tak vstoupí do turnaje až jako 34. v rámci žebříčku WTA. Taktéž bez formy.

Příjemná překvapení by českým fanouškům naopak mohla teoreticky naservírovat dvojice Tereza Martincová-Marie Bouzková, těm však do karet rozhodně nebudou hrát téměř nulové zkušenosti z turnajů velké čtyřky. A v případě Martincové i poměrně velká nenávist k antukovým turnajům. Tady by jakýkoliv skalp byl zřejmě splněným cílem.

Čtrnáctý titul na cestě? Antukový král Nadal se vrací na pařížský dvůr

A když už se někde skutečně rýsuje náznak naděje, vstoupí do hry zdravotní komplikace. Loňská semifinalistka z Melbourne Karolína Muchová zatím sice hlásí úspěšný návrat na kurt, jenže po fyzické stránce bude nejspíše ještě hodně pozadu. A najít tak stoprocentně připravenou českou lvici na pařížskou misi je před samotným startem téměř nemožné.

Před rokem se tuzemská tenisová scéna radovala z šokujícího triumfu Krejčíkové, letos jsou vyhlídky na další zapíchnutí české vlaječky na tenisovém trůnu podstatně střízlivější. Ale třeba se obloha nad Paříží zase jednou vyjasní a my opět spatříme příjemný zázrak. Nikdo by se rozhodně nezlobil.