Když byl světoznámý Srb ve středu po svém příletu do Austrálie zadržen na letišti v Melbourne a odveden k několikahodinovému výslechu, ocitl se ve stejné kaši jako kdokoli jiný. Byl izolovaný, bez kontaktu se svým týmem, nervózní a unavený. Dosvědčují to fragmenty z jeho hovoru s imigračními úředníky, zveřejněné při pondělním soudním řízení.

V jednu chvíli byl Djokovič vyzván, aby doplnil údaje k výjimce z jinak povinného očkování, na níž měl dle svého tvrzení nárok. Jenže v Melbourne panovala hluboká noc a tenista dostal pouhých dvacet minut, aby obstaral důkazy, o kterých do té chvíle vůbec netušil, že je potřebuje (i australský soud pak konstatoval, že Djokovič udělal všechno, co se dalo).

Djokovič uspěl u soudu, ale vyhráno ještě nemá. Pořád mu hrozí deportace

„Takže vy mi dáváte dvacet minut ve 4 hodiny v noci? Dostáváte mě do vážně divné situace, protože teď přece nemůžu volat šéfovi australského tenisu, nemůžu se spojit ani s někým z vlády státu Victoria. Nevím, co jiného bych vám měl ještě říct. Udělal jsem všechno, co bylo vyžadováno,“ zlobil se Djokovič při úmorném výslechu.

Dvě komise nestačily

Jak už to při konfrontacích s byrokraty bývá, situace nepostrádala ani komické prvky. Co se asi honilo imigračnímu úředníkovi hlavou, když se devítinásobného vítěze Australian Open ptal: „Proč jste dnes přicestoval do Austrálie?“ Djokovičova zaprotokolovaná odpověď: „Jsem profesionální tenista a hlavní důvod mé cesty je účast na Australian Open v Melbourne.“

Ale shrňme si stručně celou kauzu. Neočkovaný Djokovič si pro pobyt u protinožců vyjednal výjimku, kterou mu schválily hned dvě nezávislé komise (jedna zřízená státem Victoria, druhá australským tenisovým svazem). Po příletu byl zadržen kvůli špatnému vízu, jak ale rozhodl pondělní soud, úředníci mu nedali dost času na vysvětlení a během celého procesu opakovaně chybovali. Proto také Djokovič se svým odvoláním uspěl.

Kauza Djokovič hýbe světem: už kolují vtipy a narážky na Federera či Hankse

„Jednají s ním jako se zvířetem,“ rozčiloval se tenistův otec Srdjan, zatímco před detenčním centrem několik dní demonstrovala skupinka Djokovičových fanoušků. Většina Australanů je ovšem jiného názoru: nelíbí se jim udělování výjimek privilegovaným a bohatým jedincům, zatímco oni sami se namáhavě prodírají džunglí různých omezení a nařízení.

Lhal Novak o svém onemocnění?

A tím se dostáváme k politickému rozměru kauzy. Premiér Scott Morrison čelí nevoli kvůli tomu, že si jeho vláda neví rady s aktuální vlnou varianty omikron, na řadě míst v zemi navíc kolabuje proces testování. Jak to souvisí s tenisem? Současný předseda vlády měl podle svého předchůdce a ostrého kritika Kevina Rudda využít Djokovičova případu na odvrácení pozornosti veřejnosti.

„Totální neschopnost,“ obul se Rudd do australského premiéra s tím, že se jen snaží ozdobit líbivou aurou bdělého strážce hranic. „Pokud tady Djokoviče vážně nechtěli, proč mu pro všechno na světě vůbec dávali vízum, aby přiletěl?“ táže se bývalý předseda vlády. Jistě hraje roli i to, že Austrálii už brzy čekají federální volby…

Jako Djokovič. Zadržená tenistka Voráčová: Brouci tady nejsou. Ale...

To všechno ovšem nic nemění na tom, že ani srbská superhvězda dosud nerozptýlila všechny otazníky. „Djoker“ svou žádost o výjimku opřel o nedávné prodělání onemocnění covidem. Jak uvedl i u soudu, pozitivní test měl 16. prosince. Jenže jak dokládají snímky v médiích, v dalších dvou dnech se (bez roušky) účastnil hned několika akcí na veřejnosti.

Djokovič na setkání s mladými tenisty a tenistkami 17. prosince:

Proto se nad Djokovičem dál vznáší hrozba deportace – záleží na rozhodnutí australského ministra pro imigraci Alexe Hawka. Pokud by se zjistilo, že tenista tak docela nemluvil pravdu, nepomůže mu ani pondělní výrok soudu a bude posazen na letadlo do Bělehradu.

Skoro se chce dát za pravdu Djokovičovu rivalovi Rafaelu Nadalovi, který o celém skandálu řekl: „Je to cirkus.“