Prodané zápasy. Jak mafie loví mezi tenisty: Je třeba být obezřetný, ví hříšník

Co se asi tak honí v hlavě tenistovi, který se rozhodl prodat svůj zápas, stojí na kurtu a musí prohrát, ale pokud možno tak, aby to nebilo do očí? Poutavý průhled do mysli fixlujícího sportovce nabízí Nicolás Kicker. Argentinec, který to předloni dotáhl až do osmé desítky žebříčku ATP, pak na něj ale prasklo, že už v roce 2015 „střelil“ minimálně jeden duel.

Argentinský tenista Nicolás Kicker. | Foto: Profimedia.cz