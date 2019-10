Obě tak vědí, že porážka v úvodním zápase na rozdíl od běžného turnaje ještě neznamená konec nadějí na titul. Teď se jim to hodí, protože Plíšková i Kvitová své první mače v základních skupinách skutečně prohrály. Podaří se jim i tak vyválčit postup do semifinále?

Kvitová je v klidu

„Tenis se počítá na výhry a prohry, to je jasné. Ale tady se hraje jiným formátem než na ostatních turnajích. Proto jsem ráda, jak jsem zvládla druhý set. Myslím, že jsem předváděla výborný tenis, hodnotím to pozitivně,“ řekla Kvitová pro iDnes.cz po svém nedělním mači s Japonkou Naomi Ósakaovou.

Česká hráčka padla po úporné bitvě 6:7, 6:4 a 4:6 a do tabulky Červené skupiny si tak připsala alespoň jeden vyhraný set. I to může v závěrečném účtování hrát roli. Dnes se Kvitová utká se Švýcarkou Belindou Bencicovou, která svůj první duel rovněž prohrála.

Bencicová je na Turnaji mistryň poprvé v kariéře, zatímco Kvitová má zkušeností na rozdávání. „Beru to v klidu. Už jsem se tu po porážkách dostala do semifinále, dokonce do finále. Ještě není konec, porvu se o to,“ slíbila šampionka z roku 2011.

Výborná atmosféra

Plíšková včera ve Fialové skupině nestačila na obhájkyni titulu Elinu Svitolinovou z Ukrajiny, která zvítězila 7:6 a 6:4. Znovu se jednalo o velmi vyrovnaný zápas. První set dospěl až do dramatického tie-breaku, který Svitolinová ovládla 14:12. Zajímavost: šlo o nejdelší zkrácenou hru roku.

„Určitě to nebalím. Zároveň jsem trochu zklamaná. Pocit ze zápasu mám celkem dobrý a bohužel to nevyšlo, což je asi ta nejhorší možná kombinace,“ řekla Plíšková, která se Svitolinovou prohrála v základní skupině i před rokem.

To se ještě hrálo v Singapuru, letos je dějištěm nablýskaného klání premiérově čínský Šen-čen. Pořadatelé zajistili rekordní prize money, jisté otazníky se ale vznášely nad atmosférou a návštěvností. Jak to v Číně zatím vypadá?

„Musím říct, že to bylo hrozně hezké. Přišlo hodně lidí a postarali se o výbornou atmosféru. Co do začátku turnaje to pro mě bylo jedno z nejlepších Masters. Doufejme, že diváci budou chodit dál,“ povídala Kvitová, která kromě Singapuru pamatuje i konání akce v Istanbulu.

Do akce dnes jdou i české deblistky, a dokonce proti sobě. Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková se totiž odpoledne utkají s česko- -tchajwanským párem Barbora Strýcová, Sie Šu-wej. Oba páry svá první utkání v Šen-čenu o víkendu zvládly.