„Nejsem očkovaný a cesta do Austrálie pro mě nepřichází v úvahu,“ řekl Herbert pro francouzský deník L'Alsace. Nepodstoupit vakcinaci se prý rozhodl z vlastní vůle. „Bylo to moje osobní rozhodnutí,“ prozradil.

Not just a pro tennis player ? @p2hugz has got skills ?#NittoATPFinals pic.twitter.com/lFmyom8puE — ATP Tour (@atptour) November 21, 2021

Třicetiletý Francouz je světovou osmičkou ve čtyřhře. Před dvěma roky slavil v Melbourne Parku deblový titul s krajanem Nicolasem Mahutem. Francouzští parťáci společně vyhráli hned pět granslamových titulů. Letos kralovali na pařížské antuce a rok zakončili triumfem na Turnaji mistrů.

I účast Mahuta v Austrálii je nejistá, neboť dosud dostal pouze jednu očkovací dávku, přičemž předtím byl pozitivní na covid.

Na oficiálním seznamu přihlášených chybí slavná Američanka Serena Williamsová, které schází jedna trofej k překonání absolutního rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových titulů. Šéf Australian Open Craig Tiley je ale přesvědčen, že v Melbourne startovat bude.

Quelle semaine au Masters @atptour ! 20e titre en double avec @p2hugz. Un immense pour votre soutien, vos messages d’encouragements. A peine le temps de savourer et on repart pour la @DavisCup @FFTennis #team ??? pic.twitter.com/CgOqTl7H9O — Nico Mahut (@nmahut) November 22, 2021

Stejně jako světová jednička Novak Djokovič, který vyhlíží rekordní 21. grandslamový titul. Nad jeho startem se dlouho vznášel otazník kvůli právě povinnému očkování. Srbský tenista se proti vakcíně dlouhodobě vymezoval a dosud nepotvrdil, že má vakcínu proti covidu. Nicméně oficální přihlášku Djokovič podal.

Herbert připustil, že v brzké době se nejspíš bude muset nechat naočkovat, aby mohl pokračovat v kariéře. „Nevím, jak dlouho to bude trvat. Nevím, jestli je dnes možné být tenistou bez očkování. Není to jen Austrálie, ale dnes i Spojené státy, Rakousko. Je to poměrně složité téma.“